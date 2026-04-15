Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какую погоду ожидать 16 апреля?

Синоптики отметили, что погоду 16 апреля в Украине будет определять поле высокого давления. В то же время на западные и северные регионы будет влиять атмосферный фронт, поэтому там местами возможны небольшие дожди.

Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов, а днем повысится до +14...+19 градусов.

В Киеве в четверг ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура в столице ночью может составлять +6 – +8 градусов, а днем – +16 – +18 градусов.

Какой будет погода в крупных городах?

  • Киев +16...+18;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львов +15...+17;
  • Ивано-Франковск +15...+17;
  • Тернополь +15...+17;
  • Черновцы +15...+17;
  • Хмельницкий +15...+17;
  • Луцк +15...+17;
  • Ровно +15...+17;
  • Житомир +16...+18;
  • Винница +16...+18;
  • Одесса +16...+18;
  • Николаев +16...+18;
  • Херсон +16...+18;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +16...+18;
  • Черкассы +16...+18;
  • Чернигов +16...+18;
  • Сумы +16...+18;
  • Полтава +16...+18;
  • Днепр +16...+18;
  • Запорожье +16...+18;
  • Донецк +17...+19;
  • Луганск +17...+19;
  • Харьков +16...+18.

Прогноз погоды в Украине на 16 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Когда в Украине ждать умеренных осадков?

  • Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что умеренные осадки в Украине прогнозируют уже 18 апреля. Погода без осадков будет преобладать только на Закарпатье и юге страны и 17 апреля на востоке.

  • Осадки не прекратятся и с началом новой недели. По словам Семилита, согласно предварительным расчетам, в период с 19 по 23 апреля, на территории Украины еще кое-где будет дождливо.