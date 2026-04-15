Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Яку погоду очікувати 16 квітня?
Синоптики зазначили, що погоду 16 квітня в Україні визначатиме поле високого тиску. Водночас на західні та північні регіони впливатиме атмосферний фронт, тому там подекуди можливі невеликі дощі.
Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8 градусів, а вдень підвищиться до +14...+19 градусів.
У Києві у четвер очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура в столиці вночі може становити +6 – +8 градусів, а вдень – +16 – +18 градусів.
Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.
Якою буде погода у великих містах?
- Київ +16...+18;
- Ужгород +16...+18;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +15...+17;
- Тернопіль +15...+17;
- Чернівці +15...+17;
- Хмельницький +15...+17;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +16...+18;
- Вінниця +16...+18;
- Одеса +16...+18;
- Миколаїв +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Сімферополь +16...+18;
- Кропивницький +16...+18;
- Черкаси +16...+18;
- Чернігів +16...+18;
- Суми +16...+18;
- Полтава +16...+18;
- Дніпро +16...+18;
- Запоріжжя +16...+18;
- Донецьк +17...+19;
- Луганськ +17...+19;
- Харків +16...+18.
Прогноз погоди в Україні на 16 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Коли в Україні чекати помірних опадів?
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, що помірні опади в Україні прогнозують вже 18 квітня. Погода без опадів переважатиме лише на Закарпатті та півдні країни й 17 квітня на сході.
Опади не припиняться і з початком нового тижня. За словами Семиліта, згідно з попередніми розрахунками, в період з 19 по 23 квітня, на території України ще подекуди дощитиме.