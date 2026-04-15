Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для УНІАН.

Що прогнозують синоптики?

Іван Семиліт розповів, що 17 квітня в Україні місцями випадуть незначні дощі, помірні опади в країні прогнозують 18 квітня. Погода без опадів переважатиме лише на Закарпатті та півдні країни і 17 квітня на сході.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла, вдень вона становитиме від 8 до 14 градусів тепла. У південній і східній частинах, і на Закарпатті 17 квітня, можливе підвищення до 17 градусів тепла.

Опади не припиняться і з початком нового тижня. За його словами, згідно з попередніми розрахунками, в період з 19 по 23 квітня, на території України ще подекуди дощитиме. Відчутних температурних змін не буде.

Уночі температура повітря буде від 3 до 9 градусів тепла, у західних областях 19 квітня можливі зниження від 1 до 6 градусів тепла. Вдень прогнозують від 11 до 18 градусів тепла, 19 квітня – від 8 до 14 градусів тепла.

Яких умов чекати в Україні?