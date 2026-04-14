Відповідну інформацію повідомив керівник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у коментарі для "Телеграф".
Коли зіпсується погода?
За словами синоптика, ще до 16 квітня в Україні температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Попри комфортні значення, у нічні та ранкові години зберігатиметься загроза заморозків 0 – 3 градусів.
Середньодобова температура поступово підвищиться і ввійде в кліматичну норму,
– пояснив він.
Водночас Віталій Постригань попередив, що вже з 17 квітня очікується збільшення хмарності та дощ, який випадатиме подекуди. Усе через посилення впливу циклонів з атмосферними фронтами з південного заходу.
Уночі температура повітря становитиме від 3 до 8 градусів тепла, а вдень вона коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла. Він додав, що заморозки у повітрі в другій половині квітня стаються раз на 2 – 5 років.
Якою буде погода невдовзі?
Найближчої ночі в Україні синоптики прогнозують заморозки, які охоплять більшість регіонів. Показники подекуди знизяться до 5 градусів морозу, через що оголошено жовтий та помаранчевий рівні небезпеки.
Також до кінця доби фахівці попереджають про сильний вітер в декількох областях – у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і східних регіонах.
Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що з 16 квітня в Україні очікуються помірні дощі на крайньому заході, можливі грози та тумани. Наприкінці тижня погода погіршиться в південних регіонах та Криму.