Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде 15 квітня?

За даними синоптиків, через надходження атмосферного фронту зі сходу на північному сході очікуються незначні дощі. Такі ж опади, згідно з оприлюдненою інформацією, фахівці прогнозують для Карпат удень.

Вітер рухатиметься західним і північно-західним напрямками зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу.

Винятками стануть Закарпаття та північний схід. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів тепла, на сході та північному сході країни буде прохолодніше – 9 – 14 градусів тепла.

Зверніть увагу! Через нічні заморозки фахівці оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.



Попередження про заморозки / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода у великих містах?

Київ +15...+17;

Ужгород +17...+19;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +15...+17;

Чернівці +15...+17;

Хмельницький +15...+17;

Луцьк +15...+17;

Рівне +15...+17;

Житомир +15...+17;

Вінниця +15...+17;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +15...+17;

Херсон +15...+17;

Сімферополь +15...+17;

Кропивницький +15...+17;

Черкаси +15...+17;

Чернігів +11...+13;

Суми +11...+13;

Полтава +14...+16;

Дніпро +15...+17;

Запоріжжя +15...+17;

Донецьк +14...+16;

Луганськ +10...+12;

Харків +11...+13.



Прогноз погоди в Україні на 15 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

