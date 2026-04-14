Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Яка погода буде 15 квітня?
За даними синоптиків, через надходження атмосферного фронту зі сходу на північному сході очікуються незначні дощі. Такі ж опади, згідно з оприлюдненою інформацією, фахівці прогнозують для Карпат удень.
Вітер рухатиметься західним і північно-західним напрямками зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу.
Винятками стануть Закарпаття та північний схід. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 13 до 18 градусів тепла, на сході та північному сході країни буде прохолодніше – 9 – 14 градусів тепла.
Зверніть увагу! Через нічні заморозки фахівці оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.
Попередження про заморозки / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода у великих містах?
- Київ +15...+17;
- Ужгород +17...+19;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +15...+17;
- Тернопіль +15...+17;
- Чернівці +15...+17;
- Хмельницький +15...+17;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Вінниця +15...+17;
- Одеса +15...+17;
- Миколаїв +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +15...+17;
- Кропивницький +15...+17;
- Черкаси +15...+17;
- Чернігів +11...+13;
- Суми +11...+13;
- Полтава +14...+16;
- Дніпро +15...+17;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +14...+16;
- Луганськ +10...+12;
- Харків +11...+13.
Прогноз погоди в Україні на 15 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Як зміниться погода в Україні?
Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що температурні значення наприкінці тижня в Україні відчутно зростуть. Попри це у деяких областях можливе погіршення погодних умов із дощами та сильними поривами вітру.
Відповідну інформацію також підтверджував начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань. Водночас на території країни, за словами фахівця, подекуди ще можливі опади.
Загалом початок тижня на території України буде прохолодним, із нічними заморозками та досить стриманим теплом удень. Лише ближче до вихідних прогнозують поступове потепління та стабілізація погоди.