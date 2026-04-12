У нічні та ранкові години можливий туман. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteprog.

Якою буде погода в Україні?

У понеділок, 13 квітня, дощі випадуть у більшості областей, на винятком західних областей. Температура повітря вночі буде 0…-2 градусів, вдень пригріє до +9…+14 градусів, на Донбасі і Закарпатті +14…+17 градусів.

У вівторок, 14 квітня, істотних опадів синоптик не передбачає. Лише вдень у центральних регіонах, а також місцями у Харківській і Луганській областях пройде невеликий дощ. У деяких регіонах відчутно потеплішає.

Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах +2…+7 градусів, у західних та північних областях буде найпрохолодніше – 0…-2 градусів, удень пригріє до +11...+16 градусів, на Закарпатті – +17...+20 градусів.

У середу, 15 квітня, незначні опади у вигляді дощу будуть у східних областях та на крайньому заході. На решті території очікується суха погода без опадів. Сильних поривів вітру синоптик по Україні ще не прогнозує.

У нічний час температура повітря становитиме +2…+7 градусів, але у західних та північних областях можливі заморозки до 0…-2 градусів, вдень буде +12…+17 градусів, на Лівобережжі очікується до +7…+12 градусів.

У четвер, 16 квітня, помірні дощі можливі на крайньому заході, вдень – з грозою, також буде туман. Температура повітря вночі буде +3…+8 градусів, удень – +13…+18 градусів, у Карпатах та на Закарпатті – +8…+13 градусів.

У п'ятницю, 17 квітня, незначні дощі будуть у західних областях і на півночі Лівобережжя. Температура повітря вночі буде +3…+9 градусів, удень – +13…+18 градусів, у західних і північно-східних областях – +8…+13 градусів.

Що чекати на вихідних?

У суботу, 18 квітня, дощ випаде на півдні і в Криму, у центральних, східних та південних областях можливі шквали. Температура повітря вночі буде +5…+10 градусів, удень – +14…+20 градусів, у Криму – +9…+14 градусів.

У неділю, 19 квітня, погода також буде дощовою, у південній частині можливі шквали. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, удень буде +16…+21 градусів, на крайньому півдні – +9…+14 градусів.

Як зміниться погода?