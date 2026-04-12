Таке аномальне похолодання є нетиповим для квітня. Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Що відомо про рекордний мороз, який зафіксували у квітні у Львові?

У Львів 12 квітня зафіксували новий температурний рекорд – мінімальна температура повітря вночі опустилася до -4,8 градуса. За даними Львівського гідрометцентру, це найнижчий показник для цієї дати за весь період спостережень.

Попередній рекорд було встановлено у 1986 році – тоді температура становила -4,5 градуса. Новий показник виявився нижчим на 0,3 градуса.

Як повідомили у ZAXID.NET, спостереження за температурою повітря в регіоні ведуться з 1946 року, тому нинішній рекорд є найнижчим щонайменше за останні 80 років. Синоптики також уточнюють, що аномальне похолодання припало на ніч перед Великоднем, що є нетиповим для цього періоду весни.

Важливо! В Укргідрометцентрі попереджали, що у Львівській області значно погіршиться погода. Так, крім зниження температури, місцями йтиме дощ і мокрий сніг. Додатково попереджали про ожеледицю на дорогах і заморозки як у місті, так і в області.

