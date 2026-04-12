Такое аномальное похолодание является нетипичным для апреля. Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Что известно о рекордном морозе, который зафиксировали в апреле во Львове?

Во Львове 12 апреля зафиксировали новый температурный рекорд – минимальная температура воздуха ночью опустилась до -4,8 градуса. По данным Львовского гидрометцентра, это самый низкий показатель для этой даты за весь период наблюдений.

Предыдущий рекорд был установлен в 1986 году – тогда температура составляла -4,5 градуса. Новый показатель оказался ниже на 0,3 градуса.

Как сообщили в ZAXID.NET, что наблюдения за температурой воздуха в регионе ведутся с 1946 года, поэтому нынешний рекорд является самым низким по меньшей мере за последние 80 лет. Синоптики также уточняют, что аномальное похолодание пришлось на ночь перед Пасхой, что является нетипичным для этого периода весны.

Важно! В Укргидрометцентре предупреждали, что во Львовской области значительно ухудшится погода. Так, кроме снижения температуры, местами будет идти дождь и мокрый снег. Дополнительно предупреждали о гололедице на дорогах и заморозках как в городе, так и в области.

