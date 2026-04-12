Таку інформацію повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу.

Як потеплішає в квітні?

Синоптик розповів, що з 13 – 14 квітня погода зміниться, оскільки з півночі поширюватиметься поле підвищеного атмосферного тиску, яке має принести суху погоду. Утім, 13 квітня ще зберігатимуться залишкові опади.

За його словами, місцями очікуються незначні дощі, які подекуди йтимуть з мокрим снігом. Винятками стануть західні області, у яких переважатиме суха погода. Вже 14 квітня такі умови без опадів поширяться на інші регіони.

Він уточнив, що попри це, у вівторок ще можливі дощі у східних областях. Водночас температурні значення стануть вищими. У нічні години заморозки подекуди відійдуть, прогнозують коливання від 1 до 7 градусів тепла.

Попри це, як зауважив Іван Семиліт, ще у понеділок, 13 квітня, у західних, північних, а також у більшості центральних та Харківській областях у повітрі все ж очікуються заморозки в межах від 0 до 3 градусів морозу.

Натомість вдень повітря загалом прогріватиметься по території України до +11…+16 градусів тепла. Але ще 14 квітня у східних областях плюс +5…+10 градусів,

– розповів він.

Як уточнив представник Укргідрометцентру, загалом найтепліше буде саме на Закарпатті. У нічні години там прогнозують від 3 до 8 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 14 до 19 градусів тепла.

