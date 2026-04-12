Таку інформацію повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі 24 Каналу.
Дивіться також Насуваються прохолодні вихідні: де випадуть дощі і мокрий сніг, а кому чекати +16
Як потеплішає в квітні?
Синоптик розповів, що з 13 – 14 квітня погода зміниться, оскільки з півночі поширюватиметься поле підвищеного атмосферного тиску, яке має принести суху погоду. Утім, 13 квітня ще зберігатимуться залишкові опади.
За його словами, місцями очікуються незначні дощі, які подекуди йтимуть з мокрим снігом. Винятками стануть західні області, у яких переважатиме суха погода. Вже 14 квітня такі умови без опадів поширяться на інші регіони.
Він уточнив, що попри це, у вівторок ще можливі дощі у східних областях. Водночас температурні значення стануть вищими. У нічні години заморозки подекуди відійдуть, прогнозують коливання від 1 до 7 градусів тепла.
Попри це, як зауважив Іван Семиліт, ще у понеділок, 13 квітня, у західних, північних, а також у більшості центральних та Харківській областях у повітрі все ж очікуються заморозки в межах від 0 до 3 градусів морозу.
Натомість вдень повітря загалом прогріватиметься по території України до +11…+16 градусів тепла. Але ще 14 квітня у східних областях плюс +5…+10 градусів,
– розповів він.
Як уточнив представник Укргідрометцентру, загалом найтепліше буде саме на Закарпатті. У нічні години там прогнозують від 3 до 8 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 14 до 19 градусів тепла.
Що прогнозували синоптики раніше?
Нещодавно Наталія Голеня, посилаючись на попередні прогнози, повідомляла, що з 14 квітня температурні значення в Україні можуть знову підвищитися і становити в межах від 11 до 17 градусів тепла.
Зауважимо, що ще наразі в Україні переважає прохолодна погода, тому повернення грози є малоймовірним. Це явище здебільшого виникають у тепліший період через надходження відповідної повітряної маси.
Відчутного посилення вітру також не прогнозують, очікується від 5 до 10 метрів за секунду. Водночас у нічні та ранкові години можливе утворення туманів, але це явище не є чимось незвичним для цього періоду.