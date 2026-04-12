Такую информацию сообщил заместитель начальницы отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии 24 Канала.

Как потеплеет в апреле?

Синоптик рассказал, что с 13 – 14 апреля погода изменится, поскольку с севера будет распространяться поле повышенного атмосферного давления, которое должно принести сухую погоду. Впрочем, 13 апреля еще будут сохраняться остаточные осадки.

По его словам, местами ожидаются незначительные дожди, которые местами будут идти с мокрым снегом. Исключениями станут западные области, в которых будет преобладать сухая погода. Уже 14 апреля такие условия без осадков распространятся на другие регионы.

Он уточнил, что несмотря на это, во вторник еще возможны дожди в восточных областях. В то же время температурные значения станут выше. В ночные часы заморозки местами отойдут, прогнозируют колебания от 1 до 7 градусов тепла.

Несмотря на это, как отметил Иван Семилит, еще в понедельник, 13 апреля, в западных, северных, а также в большинстве центральных и Харьковской областях в воздухе все же ожидаются заморозки в пределах от 0 до 3 градусов мороза.

Зато днем воздух в целом будет прогреваться по территории Украины до +11...+16 градусов тепла. Но еще 14 апреля в восточных областях плюс +5...+10 градусов,

– рассказал он.

Как уточнил представитель Укргидрометцентра, в целом теплее всего будет именно на Закарпатье. В ночные часы там прогнозируют от 3 до 8 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от 14 до 19 градусов тепла.

