Также предусматривают слабые заморозки ночью. Об этом свидетельствует обновленный прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет на выходных?

Суббота, 11 апреля

В западных областях возможен туман и незначительные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах -2...+3 градусов, в течение дня она составит +7...+12 градусов.

В северных областях только днем возможны осадки в виде незначительного дождя. Температура воздуха в ночное время будет в диапазоне -2...+3 градусов, а уже днем столбики термометров будут показывать +6...+11 градусов.

В центральных областях также в основном будет погода без осадков, только днем возможен незначительный дождь. Ночью температура воздуха составит -1...+4 градусов, в течение дня ожидается +8...+13 градусов.

В южных областях и Крыму только днем возможен кратковременный дождь и слабый туман. В ночные часы температура воздуха будет в пределах +1...+6 градусов, а уже в дневное время повысится до +11...+16 градусов.

В восточных областях будет облачно с прояснениями, в дневное время возможны незначительные дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...+5 градусов, в дневные часы синоптик прогнозирует +8...+13 градусов.

Воскресенье, 12 апреля

В западных регионах ночью возможен слабый туман, а днем ожидаются незначительные дожди. Температура воздуха ночью будет -1...+4 градусов, днем она составит +9...+14 градусов, на Закарпатье пригреет до +16 градусов.

В северных регионах в дневные и вечерние часы возможны дожди. Температура воздуха в течение ночи будет колебаться в диапазоне -1...+4 градусов, а уже днем показатели вырастут и будут в пределах +8...+13 градусов.

В центральных регионах днем возможен кратковременный дождь, а в ночные и утренние часы – туман. Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, в течение дня она повысится до +11...+16 градусов.

В южных регионах и в Крыму возможен туман, только в Одесской области днем возможны незначительные осадки. В ночные часы температура воздуха будет +2...+7 градусов, а днем составит +10...+15 градусов.

В восточных регионах исключительно днем местами ожидаются осадки в виде незначительного дождя. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +2...+7 градусов, днем ожидается +11...+16 градусов.

