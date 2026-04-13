Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань у фейсбуці.
Коли чекати покращення погоди?
Синоптик повідомив, що, згідно з аналізом консолідованих прогнозів провідних європейських моделей, вже з початком поточного тижня, арктичний холод поступово відступатиме, натомість будуть підвищення.
Великодній тиждень має всі шанси стати теплішим за норму, особливо – його друга половина,
– написав він.
Зазначимо, що прогноз Українського гідрометеорологічного центру свідчить про припинення опадів з 14 квітня, за винятком східних областей, та про підвищення денних температурних максимумів до 11 – 17 градусів тепла.
Зверніть увагу. Загалом у квітні можливе різке підвищення температури до 25 – 30 градусів тепла. Утім, поточна синоптична ситуація поки що не передбачає подібного зростання для температурних значень.
Якою буде погода в квітні?
Синоптик пояснював, що сильних снігопадів у квітні в Україні не очікується через тепле повітря в приземному шарі. Але можливий мокрий сніг через холод у верхніх шарах атмосфери, але він швидко тане.
Найближчими днями в Україні не очікується сильного посилення вітру. Водночас у деяких регіонах можливе утворення туманів у нічні та ранкові години, проте вони є типовими для такого весняного періоду.
Також для весни є звичним повернення такого явища як грози. Утім, з моменту початку повномасштабної війни синоптикам стало складніше відстежувати грози через знищення радіолокаційних систем.
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт пояснював, що температурні коливання у квітні загалом є нормальним явищем, оскільки весна сама по собі є здебільшого перехідним сезоном між зимою та літом.