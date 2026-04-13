Соответствующую информацию сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в фейсбуке.
Когда ждать улучшения погоды?
Синоптик сообщил, что, согласно анализу консолидированных прогнозов ведущих европейских моделей, уже с началом текущей недели, арктический холод постепенно будет отступать, вместо этого будут повышения.
Пасхальная неделя имеет все шансы стать теплее нормы, особенно – его вторая половина,
– написал он.
Отметим, что прогноз Украинского гидрометеорологического центра свидетельствует о прекращении осадков с 14 апреля, за исключением восточных областей, и о повышении дневных температурных максимумов до 11 – 17 градусов тепла.
Обратите внимание. Всего в апреле возможно резкое повышение температуры до 25 – 30 градусов тепла. Впрочем, текущая синоптическая ситуация пока не предусматривает подобного роста для температурных значений.
Какой будет погода в апреле?
Синоптик объяснял, что сильных снегопадов в апреле в Украине не ожидается из-за теплого воздуха в приземном слое. Но возможен мокрый снег из-за холода в верхних слоях атмосферы, но он быстро тает.
В ближайшие дни в Украине не ожидается сильного усиления ветра. В то же время в некоторых регионах возможно образование туманов в ночные и утренние часы, однако они являются типичными для такого весеннего периода.
Также для весны является привычным возвращение такого явления как грозы. Впрочем, с момента начала полномасштабной войны синоптикам стало сложнее отслеживать грозы из-за уничтожения радиолокационных систем.
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит объяснял, что температурные колебания в апреле в целом является нормальным явлением, поскольку весна сама по себе является в основном переходным сезоном между зимой и летом.