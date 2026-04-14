Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет 15 апреля?

По данным синоптиков, из-за поступления атмосферного фронта с востока на северо-востоке ожидаются незначительные дожди. Такие же осадки, согласно обнародованной информации, специалисты прогнозируют для Карпат днем.

Ветер будет двигаться западным и северо-западным направлениями со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы будут заморозки от 0 до 3 градусов мороза.

Исключениями станут Закарпатье и северо-восток. В дневные часы столбики термометров будут показывать от 13 до 18 градусов тепла, на востоке и северо-востоке страны будет прохладнее – 9 – 14 градусов тепла.

Обратите внимание! Из-за ночных заморозков специалисты объявили І уровень опасности, желтый. Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.


Предупреждение о заморозках / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в крупных городах?

  • Киев +15...+17;
  • Ужгород +17...+19;
  • Львов +15...+17;
  • Ивано-Франковск +15...+17;
  • Тернополь +15...+17;
  • Черновцы +15...+17;
  • Хмельницкий +15...+17;
  • Луцк +15...+17;
  • Ровно +15...+17;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +15...+17;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +15...+17;
  • Херсон +15...+17;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +15...+17;
  • Черкассы +15...+17;
  • Чернигов +11...+13;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +14...+16;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +15...+17;
  • Донецк +14...+16;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +11...+13.

Погода на 15 апреля 2026 года
Прогноз погоды в Украине на 15 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Как изменится погода в Украине?

  • Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что температурные значения в конце недели в Украине ощутимо вырастут. Несмотря на это в некоторых областях возможно ухудшение погодных условий с дождями и сильными порывами ветра.

  • Соответствующую информацию также подтверждал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. В то же время на территории страны, по словам специалиста, местами еще возможны осадки.

  • В целом начало недели на территории Украины будет прохладным, с ночными заморозками и достаточно сдержанным теплом днем. Только ближе к выходным прогнозируют постепенное потепление и стабилизация погоды.