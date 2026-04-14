Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какая погода будет 15 апреля?
По данным синоптиков, из-за поступления атмосферного фронта с востока на северо-востоке ожидаются незначительные дожди. Такие же осадки, согласно обнародованной информации, специалисты прогнозируют для Карпат днем.
Ветер будет двигаться западным и северо-западным направлениями со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы будут заморозки от 0 до 3 градусов мороза.
Исключениями станут Закарпатье и северо-восток. В дневные часы столбики термометров будут показывать от 13 до 18 градусов тепла, на востоке и северо-востоке страны будет прохладнее – 9 – 14 градусов тепла.
Обратите внимание! Из-за ночных заморозков специалисты объявили І уровень опасности, желтый. Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям.
Предупреждение о заморозках / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев +15...+17;
- Ужгород +17...+19;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +15...+17;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +15...+17;
- Винница +15...+17;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +15...+17;
- Херсон +15...+17;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +15...+17;
- Чернигов +11...+13;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +15...+17;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +11...+13.
Прогноз погоды в Украине на 15 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Как изменится погода в Украине?
Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что температурные значения в конце недели в Украине ощутимо вырастут. Несмотря на это в некоторых областях возможно ухудшение погодных условий с дождями и сильными порывами ветра.
Соответствующую информацию также подтверждал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань. В то же время на территории страны, по словам специалиста, местами еще возможны осадки.
В целом начало недели на территории Украины будет прохладным, с ночными заморозками и достаточно сдержанным теплом днем. Только ближе к выходным прогнозируют постепенное потепление и стабилизация погоды.