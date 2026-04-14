Соответствующую информацию сообщил руководитель Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в комментарии для "Телеграф".
Смотрите также Пригреет до +18, но ночные заморозки не отступают: прогноз погоды на 15 апреля
Когда испортится погода?
По словам синоптика, еще до 16 апреля в Украине температура воздуха будет колебаться от 13 до 18 градусов тепла. Несмотря на комфортные значения, в ночные и утренние часы будет сохраняться угроза заморозков 0 – 3 градусов.
Среднесуточная температура постепенно повысится и войдет в климатическую норму,
– пояснил он.
В то же время Виталий Постригань предупредил, что уже с 17 апреля ожидается увеличение облачности и дождь, который будет выпадать местами. Все из-за усиления влияния циклонов с атмосферными фронтами с юго-запада.
Ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла, а днем она будет колебаться от 10 до 15 градусов тепла. Он добавил, что заморозки в воздухе во второй половине апреля происходят раз в 2 – 5 лет.
Какой будет погода вскоре?
Ближайшей ночью в Украине синоптики прогнозируют заморозки, которые охватят большинство регионов. Показатели местами снизятся до 5 градусов мороза, из-за чего объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.
Также до конца суток специалисты предупреждают о сильном ветре в нескольких областях – во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и восточных регионах.
Синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что с 16 апреля в Украине ожидаются умеренные дожди на крайнем западе, возможны грозы и туманы. В конце недели погода ухудшится в южных регионах и Крыму.