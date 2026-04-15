Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Пригреет до +18, но ночные заморозки не отступают: прогноз погоды на 15 апреля
Какой будет погода в ближайшие дни?
Укргидрометцентр сообщает, что с 16 по 17 апреля в западных и северных областях пройдут незначительные дожди, в пятницу они затронут и центральные регионы. Уже 18 апреля осадки распространятся по большинству части страны.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 3 до 8 градусов тепла, в дневное время уже ощутимо потеплеет – столбики термометров будут показывать значения в диапазоне от 12 до 19 градусов тепла.
Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в сервисе Погода от 24 Канала.
К слову, предупреждают, что до 17 апреля будет постепенное развитие половодья на Десне ниже Новгород-Северского и ее притоке Сейм. Вода будет расти на 1 – 8 сантиметров, что может привести к перебоям с транспортом.
Будет удерживаться затопление поймы Десны возле Новгород-Северского с нарушением транспортного сообщения в Новгород-Северском районе Черниговской области. И уровень опасности – желтый,
– говорится в сообщении синоптиков.
Что прогнозировали ранее?
Иван Семилит сообщал, что погода в конце недели и в дальнейшем будет дождливой в части областей Украины. Температурные показатели ощутимых изменений не претерпят, однако в ночные часы еще может быть прохладно.
Синоптик Виталий Постригань также предупреждал, что погода в Украине испортится в конце недели из-за усиления влияния циклонов. Дневные максимумы частично снизятся по сравнению с предыдущими днями.
Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что 16 апреля в Украине ожидаются умеренные дожди на крайнем западе, возможны грозы и туманы. А уже потом в южных регионах и Крыму ожидаются сильные порывы ветра.