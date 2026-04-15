Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Якою буде погода найближчими днями?
Укргідрометцентр повідомляє, що з 16 по 17 квітня у західних та північних областях пройдуть незначні дощі, у п'ятницю вони зачеплять й центральні регіони. Вже 18 квітня опади поширяться по більшість частині країни.
Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 3 до 8 градусів тепла, у денний час вже відчутно потеплішає – стовпчики термометрів показуватимуть значення в діапазоні від 12 до 19 градусів тепла.
До слова, попереджають, що до 17 квітня буде поступовий розвиток водопілля на Десні нижче Новгород-Сіверського та її притоці Сейм. Вода зростатиме на 1 – 8 сантиметрів, що може призвести до перебоїв з транспортом.
Утримуватиметься затоплення заплави Десни біля Новгород-Сіверського з порушенням транспортного сполучення у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. І рівень небезпеки – жовтий,
– ідеться у повідомленні синоптиків.
Що прогнозували раніше?
Іван Семиліт повідомляв, що погода наприкінці тижня та надалі буде дощовою у частині областей України. Температурні показники відчутних змін не зазнають, проте у нічні години ще може бути прохолодно.
Синоптик Віталій Постригань також попереджав, що погода в Україні зіпсується наприкінці тижня через посилення впливу циклонів. Денні максимуми частково знизяться у порівнянні з попередніми днями.
Синоптик Ігор Кібальчич зазначав, що 16 квітня в Україні очікуються помірні дощі на крайньому заході, можливі грози та тумани. А вже згодом в південних регіонах та Криму очікуються сильні пориви вітру.