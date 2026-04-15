Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода найближчими днями?

Укргідрометцентр повідомляє, що з 16 по 17 квітня у західних та північних областях пройдуть незначні дощі, у п'ятницю вони зачеплять й центральні регіони. Вже 18 квітня опади поширяться по більшість частині країни.

Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 3 до 8 градусів тепла, у денний час вже відчутно потеплішає – стовпчики термометрів показуватимуть значення в діапазоні від 12 до 19 градусів тепла.

До слова, попереджають, що до 17 квітня буде поступовий розвиток водопілля на Десні нижче Новгород-Сіверського та її притоці Сейм. Вода зростатиме на 1 – 8 сантиметрів, що може призвести до перебоїв з транспортом.

Утримуватиметься затоплення заплави Десни біля Новгород-Сіверського з порушенням транспортного сполучення у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. І рівень небезпеки – жовтий,

– ідеться у повідомленні синоптиків.

