Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Что писали СМИ об "аномальной жаре"?
Синоптик Наталья Птуха в интервью NV рассказала, что есть вероятность начала процесса Эль-Ниньо, по данным Всемирной метеорологической организации. Это периодическое масштабное повышение температуры поверхности воды в центральной и восточной экваториальных частях. Оно сопровождается изменениями ветров, давлением и режимом осадков
Эти процессы на планете часто связывают с особенно жарким летом с дождями. Определенная связь Эль-Ниньо с более высокими температурами и большим количеством осадков действительно есть,
– добавила синоптик.
Наталья Птуха отметила, что в целом между процессами на Земле есть определенный баланс. Однако пока не стоит спешить с окончательным выводом о сильной жаре летом в Украине. Ведь речь идет о вероятности Эль-Ниньо в 40%, а прямой связи с погодой в Украине это не имеет.
"Например, нынешний январь в мире был на пятом месте по количеству тепла за историю наблюдений, тогда как у нас, в Украине, – наоборот, был очень холодным, как, собственно, и февраль", – уточнила Птуха.
Что говорят в Укргидрометцентре?
Укргидрометцентр сообщил, что громкие заявления медиа об "аномально жарком лете" не соответствуют научным оценкам.
Сейчас же речь идет о возможном развитии ENSO, но нейтральные условия преобладают. Обнародованные данные Всемирной метеорологической организации – не прогноз погоды, а глобальный климатический сигнал.
Так что, прогнозировать, каким будет лето – рано, а прямой связи между Эль-Ниньо с погодой в Украине нет, в очередной раз подчеркнули синоптики.
Определенная косвенная корреляция может прослеживаться, но требует более детального изучения и анализа учеными. Но именно эти осторожные формулировки часто превращаются в медиа на категорические заявления, что является манипуляцией и кликбейтом,
– добавили в Укргидрометцентре.
Также специалисты объяснили, что на самом деле сезонные прогнозы не дают конкретных температур или распределения осадков. Они являются лишь тенденциями и вероятностью.
Какую погоду ждать в ближайшее время?
Незначительные дожди прогнозируют 17 апреля местами в Украине. Умеренные осадки выпадут 18 апреля. Без осадков эти дни пройдут только на Закарпатье и юге страны. В пятницу дождей не будет и на востоке.
В целом температура будет колебаться от +8 до +14 градусов в южных и восточных регионах. А на Закарпатье пригреет до +17 градусов.