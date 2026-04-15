Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Что писали СМИ об "аномальной жаре"?

Синоптик Наталья Птуха в интервью NV рассказала, что есть вероятность начала процесса Эль-Ниньо, по данным Всемирной метеорологической организации. Это периодическое масштабное повышение температуры поверхности воды в центральной и восточной экваториальных частях. Оно сопровождается изменениями ветров, давлением и режимом осадков

Эти процессы на планете часто связывают с особенно жарким летом с дождями. Определенная связь Эль-Ниньо с более высокими температурами и большим количеством осадков действительно есть,

– добавила синоптик.

Наталья Птуха отметила, что в целом между процессами на Земле есть определенный баланс. Однако пока не стоит спешить с окончательным выводом о сильной жаре летом в Украине. Ведь речь идет о вероятности Эль-Ниньо в 40%, а прямой связи с погодой в Украине это не имеет.

"Например, нынешний январь в мире был на пятом месте по количеству тепла за историю наблюдений, тогда как у нас, в Украине, – наоборот, был очень холодным, как, собственно, и февраль", – уточнила Птуха.

Что говорят в Укргидрометцентре?

Укргидрометцентр сообщил, что громкие заявления медиа об "аномально жарком лете" не соответствуют научным оценкам.

Сейчас же речь идет о возможном развитии ENSO, но нейтральные условия преобладают. Обнародованные данные Всемирной метеорологической организации – не прогноз погоды, а глобальный климатический сигнал.

Так что, прогнозировать, каким будет лето – рано, а прямой связи между Эль-Ниньо с погодой в Украине нет, в очередной раз подчеркнули синоптики.

Определенная косвенная корреляция может прослеживаться, но требует более детального изучения и анализа учеными. Но именно эти осторожные формулировки часто превращаются в медиа на категорические заявления, что является манипуляцией и кликбейтом,

– добавили в Укргидрометцентре.

Также специалисты объяснили, что на самом деле сезонные прогнозы не дают конкретных температур или распределения осадков. Они являются лишь тенденциями и вероятностью.

