Про це повідомили в Укргідрометцентр.
Що писали ЗМІ про "аномальну спеку"?
Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю NV розповіла, що є ймовірність початку процесу Ель-Ніньйо, за даними Всесвітньої метеорологічної організації. Це періодичне масштабне підвищення температури поверхні води у центральній та східній екваторіальних частинах. Воно супроводжується змінами вітрів, тиском та режимом опадів
Ці процеси на планеті часто пов'язують з особливо спекотним літом з дощами. Певний зв'язок Ель-Ніньйо з більш високими температурами і більшою кількістю опадів дійсно є,
– додала синоптикиня.
Наталія Птуха зауважила, що загалом між процесами на Землі є певний баланс. Проте наразі не варто поспішати з остаточним висновком про сильну спеку влітку в Україні. Адже йдеться про ймовірність Ель-Ніньйо у 40%, а прямого зв'язку з погодою в Україні це не має.
"Наприклад, цьогорічний січень у світі був на п'ятому місці за кількістю тепла за історію спостережень, тоді як у нас, в Україні, – навпаки, був дуже холодним, як, власне, і лютий", – уточнила Птуха.
Що кажуть в Укргідрометцентрі?
Укргідрометцентр повідомив, що гучні заяви медіа про "аномально спекотне літо" не відповідають науковим оцінкам.
Наразі ж йдеться про можливий розвиток ENSO, але нейтральні умови переважають. Оприлюднені дані Всесвітньої метеорологічної організації – не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал.
Отже, прогнозувати, яким буде літо – зарано, а прямого зв'язку між Ель-Ніньйо з погодою в Україні не має, вкотре наголосили синоптики.
Певна опосередкована кореляція може прослідковуватися, але потребує детальнішого вивчення та аналізу науковцями. Але саме ці обережні формулювання часто перетворюються в медіа на категоричні заяви, що є маніпуляцією та клікбейтом,
– додали в Укргідрометцентрі.
Також фахівці пояснили, що насправді сезонні прогнози не дають конкретних температур чи розподілу опадів. Вони є лише тенденціями та ймовірністю.
Яку погоду чекати найближчим часом?
Незначні дощі прогнозують 17 квітня подекуди в Україні. Помірні опади випадуть 18 квітня. Без опадів ці дні пройдуть лише на Закарпатті та півдні країни. У п'ятницю дощів не буде й на сході.
Загалом температура коливатиметься від +8 до +14 градусів у південних та східних регіонах. А на Закарпатті пригріє до +17 градусів.