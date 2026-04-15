Про це повідомили в Укргідрометцентр.

Що писали ЗМІ про "аномальну спеку"?

Синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю NV розповіла, що є ймовірність початку процесу Ель-Ніньйо, за даними Всесвітньої метеорологічної організації. Це періодичне масштабне підвищення температури поверхні води у центральній та східній екваторіальних частинах. Воно супроводжується змінами вітрів, тиском та режимом опадів

Ці процеси на планеті часто пов'язують з особливо спекотним літом з дощами. Певний зв'язок Ель-Ніньйо з більш високими температурами і більшою кількістю опадів дійсно є,

– додала синоптикиня.

Наталія Птуха зауважила, що загалом між процесами на Землі є певний баланс. Проте наразі не варто поспішати з остаточним висновком про сильну спеку влітку в Україні. Адже йдеться про ймовірність Ель-Ніньйо у 40%, а прямого зв'язку з погодою в Україні це не має.

"Наприклад, цьогорічний січень у світі був на п'ятому місці за кількістю тепла за історію спостережень, тоді як у нас, в Україні, – навпаки, був дуже холодним, як, власне, і лютий", – уточнила Птуха.

Що кажуть в Укргідрометцентрі?

Укргідрометцентр повідомив, що гучні заяви медіа про "аномально спекотне літо" не відповідають науковим оцінкам.

Наразі ж йдеться про можливий розвиток ENSO, але нейтральні умови переважають. Оприлюднені дані Всесвітньої метеорологічної організації – не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал.

Отже, прогнозувати, яким буде літо – зарано, а прямого зв'язку між Ель-Ніньйо з погодою в Україні не має, вкотре наголосили синоптики.

Певна опосередкована кореляція може прослідковуватися, але потребує детальнішого вивчення та аналізу науковцями. Але саме ці обережні формулювання часто перетворюються в медіа на категоричні заяви, що є маніпуляцією та клікбейтом,

– додали в Укргідрометцентрі.

Також фахівці пояснили, що насправді сезонні прогнози не дають конкретних температур чи розподілу опадів. Вони є лише тенденціями та ймовірністю.

