Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Где выпадут дожди и будет тепло?

Специалисты сообщают, что в период с 17 по 18 апреля в большинстве областей Украины выпадет незначительный дождь. Уже 19 апреля существенных осадков не будет, но в юго-восточных областях и Крыму прогнозируют умеренные дожди.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от 1 до 8 градусов тепла, в дневное время столбики термометров будут показывать от 10 до 16 градусов тепла. В то же время в некоторых регионах показатели будут выше.

Согласно обнародованной информации, с 17 по 18 апреля в юго-восточной части страны и на Закарпатье прогнозируют от 14 до 19 градусов тепла. Предупреждений о возможности сильных порывов ветра нет.

Заметим, что, согласно предупреждению Укргидрометцентра, 16 – 17 апреля, в связи с оттепелью и выпадением осадков, на высокогорье восточной части Закарпатья ожидается значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.

Какие условия прогнозируют в Украине?