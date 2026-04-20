Об этом пишет Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Когда будут заморозки на Львовщине?
Заморозки на Львовщине продлятся 21 – 22 апреля. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.
Справочно. Оранжевый уровень опасности означает опасные погодные условия, которые несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Так, ночью 21 апреля ожидается сильный заморозок 0 – -3 на севере области и в горах.
А 22 апреля сильный заморозок 0 – -5 прогнозируют по всей территории региона.
Между тем в самом Львове ночью 21 – 22 апреля предупреждают о снижении температуры до 0 – -2.
Заморозки накроют и другие регионы Украины. Синоптики предупреждают, что они нанесут вред раннецветущим плодовым деревьям.
Заморозки в Украине / Карты Укргидрометцентра
Ранее начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань предупреждал, что эта неделя начнется с снижения температурных показателей и возвращения дождей.
А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух озвучила первые прогнозы на лето 2026. Она отметила, что температурные значения, вероятно, будут превышать климатическую норму. В то же время возможны и кратковременные вторжения прохладных условий.