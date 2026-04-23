Застройка аэропорта во Львове: Садовый призвал власти вмешаться в ситуацию
- Городской голова Львова Андрей Садовый призвал центральную власть вмешаться в ситуацию с планами застройки земель вблизи аэропорта.
- Садовый предупредил, что изменение назначения стратегической территории под жилую застройку может повредить развитию аэропорта и городу.
Городской голова Львова Андрей Садовый призвал центральную власть вмешаться в ситуацию вокруг земель вблизи аэропорта. Представители местной политической силы вместе с девелопером планируют отдать их под жилую застройку.
Об этом городской голова Львова Андрей Садовый сказал в эфире "Тем с Мосейчук".
Что Садовый рассказал о территории аэропорта?
Садовый заявил, что речь идет о стратегической территории, зарезервированной для развития аэропорта. По словам мэра, представители местных политических сил вместе с застройщиком пытаются изменить ее назначение и реализовать масштабный жилой проект.
Садовый предупредил, что такая инициатива может поставить крест на перспективах развития аэропорта и нанести городу серьезный ущерб.
Завтра во Львовской облгосадминистрации будет брифинг на эту тему. Это может стать одним из крупнейших преступлений против общины Львова за время независимости,
– подчеркнул Садовый.
Львов разорвал контракт с польским подрядчиком по мусороперерабатывающему заводу
Львов расторг контракт с польским подрядчиком Control Process S.A. из-за невыполнения обязанностей по строительству мусороперерабатывающего завода.
Компания Control Process должна была сдать готовый объект еще в октябре 2025 года. Садовый сообщил, что вскоре будет объявлен новый тендер на окончание строительства завода.