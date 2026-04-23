23 апреля, 23:53
Застройка аэропорта во Львове: Садовый призвал власти вмешаться в ситуацию

Сергей Попович
Основні тези
  • Городской голова Львова Андрей Садовый призвал центральную власть вмешаться в ситуацию с планами застройки земель вблизи аэропорта.
  • Садовый предупредил, что изменение назначения стратегической территории под жилую застройку может повредить развитию аэропорта и городу.

Городской голова Львова Андрей Садовый призвал центральную власть вмешаться в ситуацию вокруг земель вблизи аэропорта. Представители местной политической силы вместе с девелопером планируют отдать их под жилую застройку.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый сказал в эфире "Тем с Мосейчук".

Что Садовый рассказал о территории аэропорта?

Садовый заявил, что речь идет о стратегической территории, зарезервированной для развития аэропорта. По словам мэра, представители местных политических сил вместе с застройщиком пытаются изменить ее назначение и реализовать масштабный жилой проект.

Садовый предупредил, что такая инициатива может поставить крест на перспективах развития аэропорта и нанести городу серьезный ущерб.

Завтра во Львовской облгосадминистрации будет брифинг на эту тему. Это может стать одним из крупнейших преступлений против общины Львова за время независимости, 
– подчеркнул Садовый.

