Зеленский наградил двух львовянок орденом княгини Ольги
Источник:ZAXID.NET
По случаю Дня Независимости Украины 24 августа президент Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград. Две львовянки получили орден княгини Ольги.
Торжественное награждение состоялось во время празднования 30-летия Независимости Украины в Киеве. Награды получили Наталья Виноград и Оксана Лынив.
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Президент наградил 2 львовянок орденом княгини Ольги
Во время празднования Дня Независимости в Киеве Зеленский вручил ряд государственных наград. В частности, орден княгини Ольги II степени получили заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета Наталья Виноград и диригент Оксана Лынив.
Орден княгини Ольги вручают женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, общественной, научной и образовательной деятельности. Также им отмечают достижения в сферах культуры, благотворительности, воспитании детей и тому подобное.Заметьте! Также Зеленский наградил бывшего главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко. Президент вручил ему орден Ярослава Мудрого 5-й степени.
Краткая биография Натальи Виноград
- Наталья Виноград – эпидемиолог родом из Хмельницкой области. Она проживает во Львове со времени окончания медицинского университета.
- В 1990 году Виноград стала кандидатом медицинских наук, а в 1996 году – доцентом кафедры микробиологии и получила научную степень "доктор медицинских наук".
- В 2001 году она стала заведующей кафедры эпидемиологии Львовского медицинского университета и получила звание профессора.
- В 2005 году Виноград была главным специалистом по эпидемиологии Минздрава.
- С 2007 по 2009 год она возглавляла кафедру микробиологии, эпидемиологии и инфекционного контроля Национального университета здравоохранения имени Платона Шупика.
- В июне 2021 года Виноград получила награду СНБО.
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Коротко об Оксане Лынив
- Оксана Лынив – украинский диригент. Она родилась в Бродах Львовской области.
- Лынив – выпускница Львовского музучилища имени Станислава Людкевича и Львовской государственной музыкальной академии имени Николая Лысенко.
- Она является первой женщиной, которая стала главным диригентом Оперы и филармонического оркестра в Граце.
- Лынив – основательница и художественный руководитель фестиваля LvivMozArt, основательница и главный диригент Молодежного симфонического оркестра Украины/YsOU.
- В 2021 году она стала первой женщиной-диригентом самого престижного оперного фестиваля мира в Байройте.