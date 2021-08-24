Зеленский наградил двух львовянок орденом княгини Ольги

По случаю Дня Независимости Украины 24 августа президент Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград. Две львовянки получили орден княгини Ольги.

Торжественное награждение состоялось во время празднования 30-летия Независимости Украины в Киеве. Награды получили Наталья Виноград и Оксана Лынив.

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Президент наградил 2 львовянок орденом княгини Ольги

Во время празднования Дня Независимости в Киеве Зеленский вручил ряд государственных наград. В частности, орден княгини Ольги II степени получили заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета Наталья Виноград и диригент Оксана Лынив.

Орден княгини Ольги вручают женщинам за выдающиеся заслуги в государственной, производственной, общественной, научной и образовательной деятельности. Также им отмечают достижения в сферах культуры, благотворительности, воспитании детей и тому подобное.

Краткая биография Натальи Виноград

Наталья Виноград – эпидемиолог родом из Хмельницкой области. Она проживает во Львове со времени окончания медицинского университета.

В 1990 году Виноград стала кандидатом медицинских наук, а в 1996 году – доцентом кафедры микробиологии и получила научную степень "доктор медицинских наук".

В 2001 году она стала заведующей кафедры эпидемиологии Львовского медицинского университета и получила звание профессора.

В 2005 году Виноград была главным специалистом по эпидемиологии Минздрава.

С 2007 по 2009 год она возглавляла кафедру микробиологии, эпидемиологии и инфекционного контроля Национального университета здравоохранения имени Платона Шупика.

В июне 2021 года Виноград получила награду СНБО.

Также Зеленский наградил бывшего главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко . Президент вручил ему орден Ярослава Мудрого 5-й степени.

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Коротко об Оксане Лынив