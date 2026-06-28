Держался 65 лет: температура во Львове побила новый рекорд

27 июня температура воздуха во Львове установила новый рекорд. Предыдущий рекорд продержался 65 лет.

27 июня во Львове зафиксировали температуру 32,4 градуса. Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Как температура во Львове устанавливает рекорды?

Синоптики отметили, что предыдущий рекорд для этого дня составлял 31,9 градуса. Это было еще в июне далекого 1961 года.

Напомним, что аналогичная ситуация наблюдалась и 25 июня. Тогда температура воздуха поднялась до 30,2 градуса. Это новый абсолютный рекорд для этой даты за все время наблюдений. Предыдущий максимум составлял 29,2 градуса и держался почти 60 лет – его фиксировали только в 1951 и 1967 годах.

Отметим, что жаркие дни для Львова еще впереди. 28 июня в городе ожидается сильная жара 35 – 37 градусов. Осадков не будет.

Чтобы люди могли освежиться в такую тяжелую погоду, на площади Рынок были установлены два распылителя воды. Под ними можно пройти, не намочив одежду. Также во Львове работают десятки декоративных и питьевых фонтанов, где тоже можно найти спасение от жары.