В жилом доме Львова произошли взрыв и пожар: есть пострадавшие

Чрезвычайное происшествие произошло вечером 13 декабря на Замарстыновской улице во Львове. На втором этаже трехэтажного жилого дома раздался взрыв, который привел к повреждению здания и пожару.

По данным ГСЧС, информация об инциденте поступила спасателям в 17:35. Огнеборцы сразу же отправились на Замарстыновскую, 28, где произошло событие.

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Прибывшие на место спасатели выяснили, что в результате пожара в квартирах остались люди, которые не могут выйти на улицу.

Пришлось перекрывать улицу



Взрыв произошел на втором этаже дома / Фото патрульной полиции Львова

По предварительным данным, в квартире на втором этаже взорвался бытовой газ.

Для работы ГСЧС патрульным полицейским пришлось перекрыть движение по улице Замарстыновской вблизи дома №28. Кроме того, водителей направляли на улицы Богдана Хмельницкого и Татарскую, а также – на улицу Под Дубом. Временно прекратил движение электротранспорт.

Через 20 минут после начала пожара спасатели локализовали огонь, а на полную ликвидацию им понадобился почти час.

Пожарные спасли троих местных жителей, которые оказались в своеобразной ловушке.



Спасателям пришлось проводить эвакуацию местных жителей / Фото ГСЧС Львова

Пострадавших госпитализировали в больницу с ожогами тела средней тяжести. В самом доме повреждены деревянные перекрытия между квартирами на 2 и 3 этажах.



Здание получило достаточно серьезные повреждения / Фото ГСЧС Львова

В результате чего именно произошли взрыв и пожар, будут выяснять правоохранители. Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно.

Смотрите видео с места взрыва и пожара на Замарстыновской улице: