Жителей Львовщины атакуют ядовитые змеи: в больницы попали 9 детей
Источник:ЛОГА
Ежегодно на Львовщине фиксируют больше всего случаев укусов змей среди всех областей Украины. С начала года пресмыкающиеся уложили на больничные койки 30 человек, среди которых 9 детей.
Самая распространенная змея на Львовщине – гадюка обыкновенная. Чаще всего ее можно встретить в горных районах области.
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Жителей области призывают быть осторожными
Во Львовской облгосадминистрации рассказали, что с начала 2021 года в области зарегистрировали 30 случаев госпитализации людей, которых укусили змеи. Среди пострадавших 9 детей.
Последний такой случай произошел 3 августа. Примерно в 17: 00 в состоянии средней степени тяжести в Турковскую центральную районную больницу попала 60-летняя пациентка. Змея укусила ее в правое предплечье. Инцидент произошел в селе Верхнее Гусино, что на Самборщине.
Самая распространенная ядовитая змея – гадюка обыкновенная
На Львовщине довольно часто можно встретить опасную ядовитую змею – гадюку обыкновенную. Она самая распространенная в Карпатах.
Специалисты отмечают, что обычно змеи убегают от людей, а кусают только для своей защиты. Пресмыкающиеся имеют плохое зрение и слух, но своим телом они способны очень хорошо чувствовать колебания земли на расстоянии 1015 метров.
В жару это ощущение у змей притупляется – они становятся ленивыми и малоподвижными. Поэтому именно летом люди могут легко на них наступить.
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Как избежать укуса змеи
- Во время пребывания на природе, первым делом собирая ягоды или грибы, нужно быть крайне осторожными.
- Следует палкой раздвинуть заросли, разгрести листья и обследовать расщелины, чтобы ненароком не наткнуться на пресмыкающееся.
- Также нужно обувать надежную обувь и надеть широкие брюки, заправив их в ботинки так, чтобы образовался напуск.
- Если змея будет кусать, то она сможет прокусить лишь ткань, а не кожу.
Что делать, если укусила змея / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Первая помощь при укусе змеи
Симптомами после укуса змеи являются общая слабость, снижение давления, одышка, головокружение, отек и воспаление лимфатических узлов. Врачи отмечают, что пострадавшему крайне важно оказать домедицинскую помощь.
- Прежде всего человеку нужно сохранять спокойствие и как можно меньше двигаться.
- Место укуса необходимо освободить от одежды или обуви и приложить стерильную повязку с антисептиком.
- Пострадавшему стоит выпить большое количество воды и противоаллергические препараты, если они есть.
- Кроме этого, к месту укуса можно приложить лед и обязательно вызвать скорую.
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