В Жовковском замке открыли огромную экспозицию с экспонатами из фондохранилищ

В Жовковском замке 12 сентября открыли новую экспозицию площадью 700 квадратных метров. Она состоит из 11 залов, в которых можно увидеть 180 экспонатов, ранее находящихся в хранилищах.

Жовковский замок попал в программу "Большая реставрация". Новая экспозиция представляет коллекцию произведений Шимона Чеховича.

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В Жовковском замке открылась новая экспозиция

По словам директора Департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА Елены Василько, в облгосадминистрации надеются, что в 2020 году начнется финансирование Жовковского замка из госбюджета.

"В то же время новая жизнь памятников архитектуры – это, кроме неотложных работ на объекте и реставрации, определение их главной функции, их важности для общества, экономического и культурного потенциала, их эмоциональной и туристической привлекательности и значимости", – добавила чиновница.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что его очень радует, что Жовковский замок начинает оживать.

Теперь в нем открыта новая экспозиция. 11 залов общей выставочной площадью 700 квадратных метров, представляют 180 экспонатов из фондохранилища Львовской галереи искусств имени Возницкого,

– добавил министр.

Посетители наконец смогут увидеть объекты, которые много лет были в запасниках. Экспозиция раскрывает историко-краеведческие и культурно-художественные страницы истории замка и "идеального города" Жовквы. Она фокусируется на коллекции произведений Шимона Чеховича и портретной галерее исторических личностей, связанных с городом королевских семей.

Смотрите фото экспозиции в Жовковском замке / Фото Александра Ткаченко и ЛОГА

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В Жовковском замке готовятся к реставрации

По словам Ткаченко, восстановление памятников и усиление их новым содержанием – это смысл большой реставрации.

"Поверьте, уникальных экспонатов в фондохранилищах очень много. Просто отсутствуют нужные помещения, где выставлять. Но мы это меняем", – добавил министр.

Ткаченко добавил, что сейчас продолжаются подготовительные мероприятия к реставрационным работам. В 2021 году в кухонном корпусе Жовковского замка завершат противоаварийные и неотложные консервационные работы. В следующем году там будет происходить реставрация.

"Команда замка будет готовить на них проектно-сметную документацию. Жовква – город с мощным туристическим потенциалом", – подытожил министр.

Жовковский замок является памятником архитектуры эпохи Ренессанса. Его как оборонительное сооружение построили в 1594–1606 годах.

Текст сообщения Александра Ткаченко:

Почти в это же время, в прошлом году был на Львовщине. В Жовкве. Сегодня рад снова писать отсюда о ходе Большой реставрации.

Меня очень радует, что Жовковский замок начинает оживать. Теперь в нем открыта новая экспозиция. 11-ть залов общей выставочной площадью 700 м2, представляющих 180 экспонатов из фондохранилища Львовской галереи искусств им. Возницкого. Эти объекты, которые много лет были в запасниках, наконец смогут увидеть посетители. Экспозиция раскрывает историко-краеведческие и культурно-художественные страницы истории замка и "идеального города" Жовквы. Фокус на коллекцию произведений Шимона Чеховича и портретную галерею исторических личностей, которые были связаны с городом королевских семей. Настойчиво приглашаю посетить Taras Voznyak и команда.

В этом и смысл большой реставрации: восстанавливать памятники и усиливать их новым содержанием. Поверьте, уникальных экспонатов в фондохранилищах очень много. Просто отсутствуют нужные помещения, где выставлять. Но мы это меняем.

Кстати. Идут подготовительные мероприятия по реставрационным работам. В 2021-м завершим противоаварийные и неотложные консервационные работы кухонного корпуса Жовковского замка. Следующий год – реставрация. Команда замка будет готовить на них проектно-сметную документацию.

Жовква – город с мощным туристическим потенциалом.

Как его раскрывать – с мэром Oleg Volskyi и местными депутатами обсудили возможность ревитализации города, которая комплексно раскроет Жовкву, как город-музей. Дальше точно (!) будет.