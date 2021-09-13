Жовківський замок потрапив до програми Велика реставрація. Нова експозиція презентує колекцію творів Шимона Чеховича.

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У Жовківському замку відкрилась нова експозиція

За словами директорки Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олени Василько, в облдержадміністрації сподіваються, що у 2020 році розпочнеться фінансування Жовківського замку з держбюджету.

"Водночас нове життя пам'яток архітектури – це, крім невідкладних робіт на об'єкті та реставрації, визначення їхньої головної функції, їхньої важливості для громади, економічного та культурного потенціалу, їхньої емоційної та туристичної привабливості та значущості", – додала посадовиця.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що його дуже тішить, що Жовківський замок починає оживати.

Тепер у ньому відкрито нову експозицію. 11 залів, загальною виставковою площею 700 квадратних метрів, представляють 180 експонатів із фондосховищ Львівської галереї мистецтв імені Возницького,

– додав міністр.

Відвідувачі нарешті зможуть побачити об'єкти, які багато років були у запасниках. Експозиція розкриває історико-краєзнавчі та культурно-мистецькі сторінки історії замку та "ідеального міста" Жовкви. Вона фокусується на колекції творів Шимона Чеховича та портретній галереї історичних особистостей, пов'язаних з містом королівських родин.

Дивіться фото експозиції у Жовківському замку / Фото Олександра Ткаченка і ЛОДА

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У Жовківському замку готуються до реставрації

За словами Ткаченка, відновлення пам'яток та посилення їх новим змістом – це сенс Великої Реставрації.

"Повірте, унікальних експонатів у фондосховищах дуже багато. Просто відсутні потрібні приміщення, де виставляти. Але ми це змінюємо", – додав міністр.

Ткаченко додав, що наразі тривають підготовчі заходи до реставраційних робіт. У 2021 році у кухонному корпусі Жовківського замку завершать протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи. Наступного року там відбуватиметься реставрація.

"Команда замку готуватиме на них проєктно-кошторисну документацію. Жовква – місто із потужним туристичним потенціалом", – підсумував міністр.

Зауважте! Жовківський замок є пам'яткою архітектури епохи Ренесансу. Його як оборонну споруду побудували у 1594 – 1606 роках.

Текст допису Олександра Ткаченка:

Майже у цей самий час, минулого року був на Львівщині. У Жовкві. Сьогодні радий знову писати звідси про хід Великої Реставрації.

Мене дуже тішить, що Жовківський замок починає оживати. Тепер у ньому відкрито нову експозицію. 11-ть залів, загальною виставковою площею 700 м², представляють 180 експонатів із фондосховищ Львівської галереї мистецтв ім.Возницького. Ці об’єкти, які багато років були у запасниках, нарешті зможуть побачити відвідувачі. Експозиція розкриває історико-краєзнавчі та культурно-мистецькі сторінки історії замку та «ідеального міста» Жовкви. Фокус на колекцію творів Шимона Чеховича та портретну галерею історичних особистостей, які були пов'язані з містом королівських родин. Наполегливо запрошую відвідати Taras Voznyak і команда.

У цьому і сенс Великої Реставрації: відновлювати пам’ятки та підсилювати їх новим змістом. Повірте, унікальних експонатів у фондосховищах дуже багато. Просто відсутні потрібні приміщення, де виставляти. Але ми це змінюємо.

До речі. Йдуть підготовчі заходи щодо реставраційних робіт. У 2021-му завершимо протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи кухонного корпусу Жовківського замку. Наступний рік – реставрація. Команда замку готуватиме на них проектно-кошторисну документацію.

Жовква – місто із потужним туристичним потенціалом.

Як його розкривати – з мером Oleg Volskyi та місцевими депутатами обговорили можливість ревіталізації міста, яка комплексно розкриє Жовкву, як місто-музей. Далі точно (!) буде.