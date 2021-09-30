Жуткое ДТП в горах на Львовщине: пьяного водителя задержали

В селе Волосянка 29 сентября произошло ДТП - перевернулось авто, которое везло туристов. В результате аварии травмировались 4 человека. Правоохранители задержали пьяного водителя.

Вскоре виновнику ДТП изберут меру пресечения. Сейчас правоохранители проводят расследование.

К теме В горах на Львовщине перекинулось туристическое авто

Пьяный водитель не справился с управлением

Авария случилась 29 сентября в 16:30 в селе Волосянка Стрыйского района. Водитель автомобиля "УАЗ", 47-летний житель района, перевозил семерых туристов.

Мужчина не справился с управлением, в результате чего внедорожник перевернулся. Правоохранители установили, что он был за рулем пьяным.

В результате ДТП травмировались водитель и трое его пассажиров, 36-летний житель одного из сел Львовского района и двое львовян в возрасте 33 года. Медики отвезли пострадавших в больницу.

Пьяный водитель спровоцировал ДТП в горах на Львовщине: видео

Интересно На Львовщине Volkswagen на скорости наткнулся на отбойник

Водителю грозит тюрьма

Правоохранители задержали виновника ДТП. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии опьянения".

Если вину водителя докажут в суде, ему грозит до 3 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком от 3 до 5 лет. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

Перевернулось авто с 7 туристами / Фото полиции Львовщины

Пьяного водителя задержали / Фото полиции Львовщины