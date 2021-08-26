Жуткое ДТП на Львовщине с тремя погибшими: пьяному 19-летнему водителю сообщили о подозрении
Источник:полиция Львовщины
Неподалеку Борислава 24 августа произошло ужасное ДТП – пьяный 19-летний водитель Volkswagen Passat влетел в Volkswagen Golf. В результате аварии 3 человека погибли, а 7 – получили травмы. Правоохранители сообщили парню о подозрении.
В результате столкновения автомобили разбило вдребезги. Спасатели "вырезали" погибших и пострадавших из салонов.
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19-летнему водителю сообщили о подозрении
Смертельное ДТП произошло примерно в 23:00 в селе Попеля Дрогобычского района. Правоохранители установили, что 19-летний житель Борислава за рулем автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он лоб в лоб столкнулся Volkswagen Golf, за рулем которого находился 40-летний житель того же города.
Проверка на состояние опьянения показала, что водитель Passat руководил автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме этого, он не имел водительского удостоверения. Правоохранители его задержали.
Следователи сообщили парню о подозрении. Ему инкриминируют "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими в состоянии опьянения". Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 7 до 12 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.
Смотрите фото с места ДТП / Фото ГСЧС и полиции Львовщины
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Коротко о ДТП на трассе Борислав – Дрогобыч
- В результате ДТП на месте происшествия погибли 3 человека – водитель Golf и двое его пассажиров в возрасте 16 и 20 лет.
- Еще 7 человек травмировались: трое пассажиров Golf – двое 19-летних юношей и 17-летняя девушка, водитель Passat и трое его пассажирок – жительницы Борислава в возрасте 18, 19 и 22 года.
- По информации ГСЧС Львовщины, пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Дрогобычскую центральную городскую больницу.
- Также в результате ДТП возник пожар в моторном отсеке Passat. В этот момент в автомобиле находились люди. Они не могли спастись из-за того, что их зажало.
- Спасатели потушили пожар и с помощью аварийно-спасательного инструмента освободили пострадавших из деформированного автомобиля.
- Кроме этого, они деблокировали тела погибших.
- К работам привлекли 17 спасателей и 3 единицы спецтехники.