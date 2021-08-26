Жуткое ДТП на Львовщине с тремя погибшими: пьяному 19-летнему водителю сообщили о подозрении

Неподалеку Борислава 24 августа произошло ужасное ДТП – пьяный 19-летний водитель Volkswagen Passat влетел в Volkswagen Golf. В результате аварии 3 человека погибли, а 7 – получили травмы. Правоохранители сообщили парню о подозрении.

В результате столкновения автомобили разбило вдребезги. Спасатели "вырезали" погибших и пострадавших из салонов.

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19-летнему водителю сообщили о подозрении

Смертельное ДТП произошло примерно в 23:00 в селе Попеля Дрогобычского района. Правоохранители установили, что 19-летний житель Борислава за рулем автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он лоб в лоб столкнулся Volkswagen Golf, за рулем которого находился 40-летний житель того же города.

Проверка на состояние опьянения показала, что водитель Passat руководил автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме этого, он не имел водительского удостоверения. Правоохранители его задержали.

Следователи сообщили парню о подозрении. Ему инкриминируют "нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими в состоянии опьянения". Если вину подозреваемого докажут в суде, ему грозит от 7 до 12 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком от 7 до 10 лет. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения.

Смотрите фото с места ДТП / Фото ГСЧС и полиции Львовщины

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