Зубры начали приходить в село на Львовщине: почему жалуются люди
Источник:Нацпарк "Сколевские Бескиды"
В село Майдан Львовской области начали приходить несколько зубров. Люди жалуются на дискомфорт, который они вызывают.
Дело в том, что звери приходят к людям за пищей, поэтому нередко съедают то, что не должны были бы. Поэтому жители этого села в Дрогобычском районе начали жаловаться.
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Приходят из-за холода
Об этом сообщили 26 декабря на странице Национального природного парка "Сколевские Бескиды". Зубры являются обитателями этого заповедника. Там сообщили, что к крестьянам приходят два взрослых самца 20-летнего возраста.
Зубры в селе Майдан / Фото нацпарка "Сколевские Бескиды"
В администрации заповедника отметили, что животным стало труднее добывать пищу из-за похолодания и выпадения снега. Поэтому охрана Майданского лесничества начала выкладывать для них корма. Однако эти два самца, вероятно решили, что в самой деревне есть что-то вкуснее.
Почему они не боятся людей
Этих зубров завезли на территорию нацпарка из Германии и Австрии. Там они в течение 6 лет жили в вольерах. Звери за это время привыкли к людям, поэтому такое их поведение не является странным и даже прогнозируемым.
Кому жалуются люди
Животные создают большой дискомфорт местным жителям. Они поедают не только заготовленное для скота сено, но и молодые побеги плодовых деревьев.
Поэтому жители Майдана начали писать коллективные жалобы местным чиновникам. Кроме этого, они сделали обращение в администрацию "Сколевских бескидов".
Зубр пришел в село поесть / Фото нацпарка "Сколевские Бескиды"
Как будут решать проблему
В Национальном природном парке уже знают, что нужно делать. Мол, эти 2 самца нуждаются в отселении в вольер в лесном урочище. Специалисты нацпарка уже разработали соответствующий проект.
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Читайте полный текст сообщения нацпарка "Сколевские Бескиды":
Со становлением устойчивого снежного покрова и снижением температуры воздуха, зубрам становится труднее добывать в природе пищу, поэтому они подходят к подкормным площадкам, где служба охраны Майданского лесничества выкладывает для них корма.
Однако, два взрослых самца 20-летнего возраста время от времени заходят в село и его окрестности. Животные создают дискомфорт местным жителям, поедают молодые побеги плодовых деревьев и заготовленное для скота сено.
Зубры были завезены на территорию парка из Германии и Австрии, где они находились в вольерах 6 лет и в определенной степени привыкли к людям, а потому такое поведение животных является прогнозируемым. Граждане обращаются к местным властям и в администрацию парка с жалобами.
Решить данный вопрос можно отселив двух самцов в вольер, который необходимо обустроить в лесном урочище. Такой проект разработали специалисты нацпарка.