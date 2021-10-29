Садовий розповів, чому школярів відправили вчитися онлайн

Учнів 1 – 4 класів у Львові відправлять на дистанційне навчання. Це зроблять для того, щоб зупинити хвилю захворювання на COVID-19.

Якщо ситуація почне покращуватися, то діти будуть працювати далі у звичному режимі. Про це міський голова Львова Андрій Садовий 29 жовтня.

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Іншого варіанту не було

Міський голова каже, що в багатьох дітей і молодих людей щораз більше хворіють на коронавірус, зокрема – на штам Дельта.

Коли ми побачили статистику кількості захворювань серед дітей – іншого варіанту не було. На превеликий жаль, штам Дельта, який опановує Україну, є достатньо агресивний, особливо для молодих людей і дітей. Ми бачимо завантаженість по дитячих лікарнях і маємо багато інформації по кожній школі зокрема,

– каже Андрій Садовий.

Раніше повідомляли, що школи, де провакцинували 100% працівників, працюватимуть у будь-якій зоні. Проте з огляду на ситуацію в місті, це зараз є неможливим. Хворих щоразу стає більше, а лікарні без упину наповнюються.

Як тільки хвиля захворювання спаде, діти одразу підуть вчитися. Тоді міська влада, можливо, почне закупляти експрес-тести для дітей та працівників у школі. Хоча зараз коштів на це не має.

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