Садовий розповів, коли у Львові відкриють для проїзду вулицю Бандери

Наразі у Львові триває ремонт на низці вулиць, зокрема на вулиці Степана Бандери. За словами мера Львова Андрія Садового, її відкриють для проїзду ще до кінця року.

Ремонт на вулиці Бандери виконує підрядна організація "Онур Конструкціон Інтернешнл". Загальна вартість робіт, згідно з договором, становить 209,5 мільйона гривень.

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Вулицю Бандери відкриють до 19 грудня

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що на всіх вулицях, де проводять ремонт, наразі тривають роботи.

Вулицю Степана Бандери ми плануємо до Миколая зробити повністю проїзною. Це ж стосується вулиці Шімзерів, адже там основні роботи вже завершили,

– додав Садовий.

За словами мера, звичайно, що якісь деталі ще дороблятимуть, однак обома вулицями цьогоріч знову почнуть їздити автомобілі.

"Якщо говорити про вулицю Шевченка, то там ремонтні роботи триватимуть впродовж зими. Враховуючи скальну породу, на яку натрапили під час робіт, сповільнився процес, бо саме в тому місці має проходити колектор", – зауважив міський голова.

На вулиці Пилипа Орлика також тривають ремонтні роботи. За словами Садового, тут вирішили прокласти колектор не хідником, як було колись, а дорогою. На цій вулиці ремонт також триватиме взимку.

"Головне, що роботи тривають. Всі початі роботи будуть завершені. Вже плануємо ремонти, які здійснюватимемо на наступний рік" – підсумував мер.

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Коротко про ремонт вулиці Бандери