Садовий закликав не проводити масових святкувань Дня знань у школах

Вже 1 вересня школярі повертаються до навчання. Наразі Львів перебуває у зеленій карантинній зоні, однак міський голова Андрій Садовий закликав не влаштовувати велелюдних святкувань Дня знань.

Ситуація з коронавірусом у Львові поки доволі стабільна. Проте слід пам'ятати, що пандемія ще не завершилась.

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Школи вирішуватимуть самотужки, як відзначити День знань

Львів перебуває у зеленій зоні, тож школи розпочинають навчальний процес очно. Кожен навчальний заклад самостійно вирішує, як відзначити 1 вересня. Однак мерія не рекомендує проводити масових святкувань.

За словами Садового, Львів вже давно відмовився від традиційних лінійок на 1 вересня.

Кожна школа самостійно продумує, як гідно провести перший день нового навчального року. Окрім того, не треба забувати, що коронавірус ніде не пропав, і динаміка зараз не є доброю, тому треба бути обережними,

– зазначив міський голова.

За його словами, за останні 3 тижні у лікарні швидкої медичної допомоги подвоїлась кількість хворих коронавірус, тому львів'янам поки не варто збиратись великими громадами.