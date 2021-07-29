Має опікуватись держава: Садовий закликав Зеленського прийняти програму лікування дітей зі СМА

Зокрема, Садовий згадав однорічну львів'янку Вікторію Полюгу. Про це він заявив на Конгресі місцевих та регіональних влад у Києві.

Важливо Ціна життя – 2 мільйони доларів, – дівчинка потребує найдорожчого в світі уколу, щоб вижити

Таких дітей в Україні понад 200

Якщо вчасно не зробити укол, вартістю 65 мільйонів гривень, то дівчинка поступово втрачатиме здатність рухатись і дихати. Таких дітей в Україні 250,

– наголосив Садовий.

Міський голова додав, що малий та середній бізнес, міська рада, люди культури, школярі, студенти – всі намагаються допомогти. Однак політик відзначив, що у розвинених країнах цим питанням на 100% опікується держава.

До слова, Садовий вже наголошував на потребі прийняти таку державну програму.

Вікторії потрібна допомога

Щоб вилікувати маленьку Вікторію Полюгу, їй необхідно зробити один укол препарату Zolgensma. Проте його слід ввести до 2-річчя дитини, тобто до вересня 2021 року. Часу залишилось обмаль.

Щоб допомогти дитині, створили платформу "Мільйон троянд для Вікторії". На ній можна придбати кілька віртуальних квітів. Одна троянда коштує всього 65 гривень, але можна зібрати букет. Також допомогу можна перерахувати за вказаними реквізитами.