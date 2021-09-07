Садовий зустрівся з Тихановською у Польщі: Львів підтримає білоруських журналістів

Мер Львова Андрій Садовий поспілкувався із білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Вони зустрілися під час Економічного форуму у Карпачі.

Про це український політик повідомив у своєму фейсбуці. Свій допис у соцмережі він проілюстрував фотографією із Тихановською.

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У Львові з'явиться хаб для білоруських журналістів

Садовий наголосив, що Львів є містом вільних людей. Він щасливий, що вдалося допомогти білоруським друзям, які зараз як ніколи потребують підтримки і захисту.

Домовились із пані Світланою про відкриття у Львові медіахабу для незалежних білоруських журналістів. Жыве Беларусь! Слава Україні,

– зазначив мер міста.

Нещодавно Тихановська відвідала із робочим візитом США. У Вашингтоні вона зустрілася із президентом Байденом й обговорила з ним кризу в Білорусі.

Що відомо про Економічний форум у Карпачі

Джерело: Укрінформ

Масштабний захід розпочався у польському місті Карпач 7 вересня. У 2021 році форум – ювілейний, його проводять вже втридцяте.

ювілейний, його проводять вже втридцяте. Подія зібрала близько 3 тисячі учасників. Серед них – українська міністерка соцполітики Марина Лазебна та колишній прем'єр Володимир Гройсман.

міністерка соцполітики Марина Лазебна та колишній прем'єр Володимир Гройсман. За попередньою інформацією, на Економічний форум у третій його день завітає й чинний український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Гасло заходу у 2021 році: "Європа у пошуках лідерства". Однією з тематичних частин події буде "Український форум".

Однією з тематичних частин події буде "Український форум". Його учасники обговорять такі питання, які стосуються бізнесу, політики, безпеки, клімату, охорони здоров'я й подолання наслідків COVID-19.

Текст допису Андрія Садового у фейсбуці:

"На полях Економічного форуму у Карпачі провели зустріч із Світланою Тіхановською. Львів — місто вільних людей. Я щасливий, що сьогодні ми маємо можливість протягнути руку допомоги нашим білоруським друзям, які сьогодні як ніколи потребують підтримки і захисту. Домовились із пані Світланою про відкриття у Львові медіахабу для незалежних білоруських журналістів. Жыве Беларусь! Слава Україні!"