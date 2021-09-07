Садовий зустрівся з Тихановською у Польщі: Львів підтримає білоруських журналістів
Джерело:фейсбук-сторінка Андрія Садового
Мер Львова Андрій Садовий поспілкувався із білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською. Вони зустрілися під час Економічного форуму у Карпачі.
Про це український політик повідомив у своєму фейсбуці. Свій допис у соцмережі він проілюстрував фотографією із Тихановською.
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У Львові з'явиться хаб для білоруських журналістів
Садовий наголосив, що Львів є містом вільних людей. Він щасливий, що вдалося допомогти білоруським друзям, які зараз як ніколи потребують підтримки і захисту.
Домовились із пані Світланою про відкриття у Львові медіахабу для незалежних білоруських журналістів. Жыве Беларусь! Слава Україні,
– зазначив мер міста.
Нещодавно Тихановська відвідала із робочим візитом США. У Вашингтоні вона зустрілася із президентом Байденом й обговорила з ним кризу в Білорусі.
Що відомо про Економічний форум у Карпачі
Джерело: Укрінформ
- Масштабний захід розпочався у польському місті Карпач 7 вересня. У 2021 році форум – ювілейний, його проводять вже втридцяте.
- Подія зібрала близько 3 тисячі учасників. Серед них – українська міністерка соцполітики Марина Лазебна та колишній прем'єр Володимир Гройсман.
- За попередньою інформацією, на Економічний форум у третій його день завітає й чинний український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
- Гасло заходу у 2021 році: "Європа у пошуках лідерства". Однією з тематичних частин події буде "Український форум".
- Його учасники обговорять такі питання, які стосуються бізнесу, політики, безпеки, клімату, охорони здоров'я й подолання наслідків COVID-19.
Текст допису Андрія Садового у фейсбуці:
"На полях Економічного форуму у Карпачі провели зустріч із Світланою Тіхановською. Львів — місто вільних людей. Я щасливий, що сьогодні ми маємо можливість протягнути руку допомоги нашим білоруським друзям, які сьогодні як ніколи потребують підтримки і захисту. Домовились із пані Світланою про відкриття у Львові медіахабу для незалежних білоруських журналістів. Жыве Беларусь! Слава Україні!"