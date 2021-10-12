СБУ викрила колишнього топа ДСНС, який торгував ртуттю

Працівники контррозвідки СБУ затримали двох членів злочинного угруповання, які продавали особливо небезпечну речовину. Під час обшуків правоохоронці вилучили зброю та 25 кілограмів ртуті.

За даними слідства, організатором банди виступив колишній керівник одного з підрозділів ДСНС України. Він нібито залучив до незаконної діяльності мешканця Закарпатської області, який раніше мав проблеми з законом.

Дивіться також Фальшиві долари преміум-якості: СБУ заблокувала злочинний канал збуту

Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо суд, звісно, визнає їх винними.

Збирають докази для затримання інших зловмисників



Один із затриманих мав вогнепальну зброю / Фото СБУ

Одного з фігурантів кримінальної справи правоохоронці затримали під час спроби продажу партії ртуті. Іншого – під час обшуків у його квартирі.

Слідчі вилучили у зловмисників:

25 кілограмів металічної ртуті;

пістолет Browning калібру 9 міліметрів та понад 300 набоїв до зброї різного калібру.



Правоохоронці вилучили 25 кілограмів ртуті / Фото СБУ

Один із затриманих перебуває в слідчому ізоляторі. Його підозрюють лише у продажі небезпечних речовин. Другому зловмиснику лише повідомили про підозру у реалізації ртуті та у незаконному володінні зброєю. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

Крім того, контррозвідники намагаються встановити особи інших членів угруповання та зібрати докази їх причетності до злочинної діяльності.

Досудове розслідування продовжується.