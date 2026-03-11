Укр Рус
11 березня, 11:02
Оновлено - 11:57, 11 березня

Вбивство Парубія: СБУ завершила розслідування, кілеру загрожує довічне

Софія Рожик
Основні тези
  • СБУ завершила досудове розслідування у справі вбивства народного депутата України Андрія Парубія, обвинувальний акт на кілера скеровано до суду.
  • Михайлу Сцельнікову загрожує довічне ув'язнення за державну зраду, заклики до повалення конституційного ладу, та інші злочини, вчинені за участі російських спецслужб.

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія. Обвинувальний акт на кілера уже скеровано до суду.

Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про це пише СБУ.

Що відомо про деталі справи вбивства Андрія Парубія?

У ході слідчих дій були задокументовані й інші злочини з боку фігуранта.

Зокрема, він робив заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників української влади.

Також під час розслідування знайшли мисливський обріз, який зловмисник заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності.

Ще раніше було встановлено, що чоловік також виправдовував збройну агресію Росії, заперечував її воєнні злочини, героїзував російську армію, відстежував та "зливав" окупантам локації Сил оборони, а ще намагався збирати дані про напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 53-річного фігуранта зі Львова Михайла Сцельнікова у вересні 2025 року на Хмельниччині. Він намагався знищити докази і планував нелегально виїхати за кордон.

У 2024 році чоловіка завербували спецслужби Росії. На нього вийшли під час пошуків у телеграм-каналах інформації про його сина-військового, який зник безвісти на Донеччині у травні 2023. 

Наприкінці лютого тіло Михайла-Віктора "Лемберґа" Сцельнікова повернули до Львова. За кілька днів пройшов похорон.

Кілера обвинуватили за: 

  • державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану,
  • публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації,
  • посягання на життя державного діяча, вчинене у зв'язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб,
  • носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб,
  • глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію Росії проти України.

Що відомо про вбивство?

  • Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові. Сталося це біля будинку, де він проживав. Вбивця замаскувався під кур'єра і прицільно вистрелив 8 разів. Політик помер на місці.

  • У грудні було знайдено зброю, яку використав кілер. Її він намагався приховати у спеціально облаштованому "схроні". Це був пістолет Макарова.

  • Під час одного із судових засідань Сцельніков зізнався у вбивстві і заявив, що це була його "особиста помста українській владі". Він також натякнув, що жертвою міг стати й експрезидент Петро Порошенко.