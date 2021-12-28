Шевченко став Мона Лізою: мережу обурила виставка львівського артцентру "Дзиґа"

Мережа обурилась експозицією картин у львівському артцентрі "Дзиґа". Зокрема, Тарас Шевченко там постав у ролі Мона Лізи.

А ось Іван Франко в роботах художника приміряв на себе образ Ван Гога. Ймовірно, автор хотів переосмислити сприйняття постатей відомих українських митців. Проте багато фейсбучних користувачів не сприйняли його полотна.

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"Знущання з культури"

Розголосу виставка набула 26 грудня. У цей день про неї написав користувач Валерій Потюк. Згодом під публікацією з'явилося чимало коментарів і нею зацікавились ЗМІ.

Маразм та відвертий цинізм та знущання з української культури та історії! Одним словом - кінч*ні! А культурне середовище та національна свідомість запхані в "ду*у",

– сказав автор допису.

Фото робіт, які обурили чоловіка, також були прикріплені. Слід зазначити, що коментатори також не скупилися на лайку та образи в бік організаторів виставки. Мовляв, Львів "погано закінчить, якщо подібна бісівщина не припиниться".

Що саме зобразили на картинах

Окрім Шевченка-Мона Лізи, там були й інші його портрети. На них зробили різні провокативні написи. На приклад, полотно із зафарбованими очима Кобзаря промовляє "шось ви б**ть перегнули з тою журбою". Теж автор допису акцентував на роботі з рожевим написом "ти стогнатимеш, як Дніпро". Там поет схожий на репера: з оголеними торсом, у шубі й татуюванням на обличчі.

Експозиція "Дзиґи", яка викликала обурення / Фото Валерія Потюка

Теж не забув автор полотен і про Лесю Українку. Її зобразили на рімейку відомої картини "Американська готика". Там мисткиня стоїть поряд із тим же Шевченком, що тримає в руках вила.

Що відомо про "Дзиґу" Це креативна площина, де створюють і реалізуються різноманітні проєкти та мистецькі акції. Паралельно "Дзига" зажди була закладом, який розташований на Вірменській вулиці у Львові.



У 2018 році довкола мистецького центру вже було чимало обурення. Тоді його викликав перепродаж мистецького об'єднання мережевому бізнесу "!FEST". Представники творчого середовища тоді нарікали, що бояться втратити знайомий їм мистецький Львів.

Журналісти 24 каналу вже спробували зв'язатися з представниками "Дзиґи", щоб дізнатися їхню позицію щодо обурення мережі. Та вони пообіцяли надати коментар згодом. Коли це зроблять, ми одразу про це повідомимо.

Читайте повний текст допису користувача Валерія Потюка:

Відвідали "Дзигу" і я зрозумів черговий раз Фестівський маразм та відвертий цинізм та знущання з української культури та історії! Одним словом – кінч*ні! А культурне середовище та національна свідомість запхані в "ду*у". Вірніше інтелігенція в ню залізла та жере гів*о! Гидота, яка верещить про патріотизм та свідомість? Обітріться від лайна в якому ви потонули. Й*б вашу м**ь , у**ди недороблені, фест с**ти!!!!!!