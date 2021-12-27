Рятувальникам про загоряння повідомили приблизно о 6:20. Туди негайно направили одразу кілька пожежних автомобілів.
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Приїхали 3 автомобілі пожежників / Фото ДСНС
Показали руйнування у "Квартирі"
У ДСНС повідомили, що загорілася лише одна кімната приміщення у двоповерховій будівлі. Коли пожежники прибули, горіла вже площа 30 квадратних метрів.
Із вікон виривався стовп диму / Фото ДСНС
Погасити все вдалося приблизно за пів години. Що знищив вогонь:
- речі домашнього вжитку;
- меблі;
- побутову техніку;
- підлогу;
- внутрішнє облицювання стін приміщення.
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На щастя, люди внаслідок інциденту не постраждали. Слідчі почали встановлювати причину займання.
Автомобілі пожежників на цьому виклику / Фото ДСНС
Про те, що горів артцентр, а не звичайне помешкання повідомило видання "Днепр оперативный". Про це журналістам повідомили анонімні джерела.
Інша пожежа напередодні
У Чернівцях 26 грудня трапилося займання в Різдвяному містечку. Це сталося приблизно о 5 години ранку. Пожежу погасили ще до приїзду рятувальників.
Внаслідок інциденту постраждала 17-річна дівчина, яку госпіталізували. Стан дівчини оцінюють, як важкий. У неї діагностували значні опіки правої кисті, стегна та верхньої частини обличчя.