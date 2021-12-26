Рятувальники повідомляють, що пожежу вдалось погасити очевидцям до їх приїзду. Водночас у інциденті постраждала 17-річна дівчина.

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Що відомо про стан постраждалої

Дівчина отримала опіки руки й обличчя. Вона перебуває у лікарні.

За словами лікаря опікового відділення Богдана Петрюка, стан постраждалої стабільний. Вона отримала опіки правої кисті, стегна та верхньої частини обличчя.

Через 12 днів її мають виписати з лікарні швидкої меддопомоги.

Схожий випадок трапився у Львові

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