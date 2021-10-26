Щоденно госпіталізація зростає на 2 – 3%: Львівщина активно рухається до червоної зони

Львівщина має всі шанси потрапити у червону карантинну зону. Рішення повина ухвалити Державна комісія із надзвичайних ситуацій.

Усі критичні показники для потрапляння до червоної зони вже є. Зокрема упродовж останніх трьох днів фіксують дуже багато госпіталізацій, які перевищують критичні показники – понад 60 осіб на 100 тисяч населення.

До теми Я думаю, що ми будемо в червоній зоні, – Садовий про карантин у Львові

Крім того, багато нових випадків інфікування коронавірусом – понад 20% від усіх ПЛР-тестів, які зробили на Львівщині, є позитивними.

В суботу, 23 жовтня, взагалі зафіксували 1 754 особи, які інфікувалися COVID-19 за добу. Це абсолютний рекорд від початку пандемії.

Ситуація невтішна і в лікарнях. Обласна інфекційна клінічна лікарня переповнена на 110%. В медичних закладах заповнені 60% ліжкомісць.

Ми маємо більше померлих і більше госпіталізованих пацієнтів. Щоденно госпіталізація збільшується на 2 – 3%. Ця хвиля набагато важча, тому що люди швидше заражаються. Леся Кобецька Керівниця міського управління охорони здоров'я

Ситуація з коронавірусом на Львівщині

Жорсткі карантинні обмеження у місті наберуть чинності 1 листопада.

За словами львівського мера Андрія Садового, ймовірно, що область вже найближчим часом стане "червоною".

В області почали діяти з 25 жовтня нові правила.

Львів може перейти до червоної зони: дивіться відео