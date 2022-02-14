Шкарпетки від відомих людей Києва та Львова: Dodo Socks зібрали 600 тисяч на потреби армії

14 лютого 2022 , 18:57
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Джерело:

ZAXID.NET

У фірмових крамницях бренду Dodo Socks у Львові та Києві 13 – 14 лютого проходила благодійна акція. Там можна було придбати шкарпетки й підтримати таким чином нашу армію.

До акції долучили багато медійних особистостей і навіть дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова. Загалом за два дні змогли зібрати 617 тисяч гривень.

Більше деталей Відомі люди Львова та Києва стануть консультантами: Dodo Socks організував надважливу ініціативу

Думали, що зберуть менше

Під час аукціону в Dodo Socks можна було не лише придбати продукцію компанії, а й поспілкуватися з відомими людьми Львова та Києва. Вони в цей день приміряли на себе роль звичайних консультантів магазинів.

Благодійна акція від компанії Dodo Socks / Фото ZAXID.NET

Хто ще долучився до акції:

  • Сашко Горонді;
  • Майл Щур;
  • Фоззі;
  • Діма Малєєв;
  • Максим Щербина;
  • Сергій Майдуков;
  • Альберт Цукренко;
  • Тарас Стадницький;
  • Володимир Андрєєв та багато інших.


Благодійна ініціатива та її учасники / Фото Dodo Socks

Збір коштів уже наразі закритий. Проте можна вважати, що акція пройшла успішно. Адже організатори хотіли зібрати менше грошей – пів мільйона гривень.

Зверніть увагу! Dodo Socks – бренд шкарпеток та білизни, який має магазини у Львові та Києві. Також вони працюють в онлайні. Однак, слід зауважити, що виробництво компанії розташоване у Рубіжному на Луганщині.

Як відбувся благодійний аукціон: дивіться відео

 

Автор: Олександр Марчак