Шкарпетки від відомих людей Києва та Львова: Dodo Socks зібрали 600 тисяч на потреби армії

У фірмових крамницях бренду Dodo Socks у Львові та Києві 13 – 14 лютого проходила благодійна акція. Там можна було придбати шкарпетки й підтримати таким чином нашу армію.

До акції долучили багато медійних особистостей і навіть дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова. Загалом за два дні змогли зібрати 617 тисяч гривень.

Більше деталей Відомі люди Львова та Києва стануть консультантами: Dodo Socks організував надважливу ініціативу

Думали, що зберуть менше

Під час аукціону в Dodo Socks можна було не лише придбати продукцію компанії, а й поспілкуватися з відомими людьми Львова та Києва. Вони в цей день приміряли на себе роль звичайних консультантів магазинів.

Благодійна акція від компанії Dodo Socks / Фото ZAXID.NET

Хто ще долучився до акції:

Сашко Горонді;

Майл Щур;

Фоззі;

Діма Малєєв;

Максим Щербина;

Сергій Майдуков;

Альберт Цукренко;

Тарас Стадницький;

Володимир Андрєєв та багато інших.



Благодійна ініціатива та її учасники / Фото Dodo Socks

Збір коштів уже наразі закритий. Проте можна вважати, що акція пройшла успішно. Адже організатори хотіли зібрати менше грошей – пів мільйона гривень.

Як відбувся благодійний аукціон: дивіться відео

Dodo Socks – бренд шкарпеток та білизни, який має магазини у Львові та Києві. Також вони працюють в онлайні. Однак, слід зауважити, що виробництво компанії розташоване у Рубіжному на Луганщині.