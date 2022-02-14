К акции присоединились много медийных личностей и даже жена мэра Львова Екатерина Кит-Садовая. Всего за два дня смогли собрать 617 тысяч гривен.
Больше деталей Известные люди Львова и Киева станут консультантами: Dodo Socks организовал важнейшую инициативу
Думали, что соберут меньше
Во время аукциона в Dodo Socks можно было не только приобрести продукцию компании, но и пообщаться с известными людьми Львова и Киева. Они в этот день примерили на себя роль обычных консультантов магазинов.
Благотворительная акция от компании Dodo Socks / Фото ZAXID.NET
Кто еще присоединился к акции:
- Сашко Горонди;
- Майкл Щур;
- Фоззи;
- Дима Малеев;
- Максим Щербина;
- Сергей Майдуков;
- Альберт Цукренко;
- Тарас Стадницкий;
- Владимир Андреев и многие другие.
Благотворительная инициатива и ее участники / Фото Dodo Socks
Сбор средств уже сейчас закрыт. Однако можно считать, что акция прошла успешно. Ведь организаторы хотели собрать меньше денег – полмиллиона гривен.
Как прошел благотворительный аукцион: смотрите видео