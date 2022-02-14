К акции присоединились много медийных личностей и даже жена мэра Львова Екатерина Кит-Садовая. Всего за два дня смогли собрать 617 тысяч гривен.

Больше деталей Известные люди Львова и Киева станут консультантами: Dodo Socks организовал важнейшую инициативу

Думали, что соберут меньше

Во время аукциона в Dodo Socks можно было не только приобрести продукцию компании, но и пообщаться с известными людьми Львова и Киева. Они в этот день примерили на себя роль обычных консультантов магазинов.

Благотворительная акция от компании Dodo Socks / Фото ZAXID.NET

Кто еще присоединился к акции​:

Сашко Горонди;

Майкл Щур;

Фоззи;

Дима Малеев;

Максим Щербина;

Сергей Майдуков;

Альберт Цукренко;

Тарас Стадницкий;

Владимир Андреев и многие другие.



Благотворительная инициатива и ее участники / Фото Dodo Socks

Сбор средств уже сейчас закрыт. Однако можно считать, что акция прошла успешно. Ведь организаторы хотели собрать меньше денег – полмиллиона гривен.

Обратите внимание! Dodo Socks – бренд носков и белья, который имеет магазины во Львове и Киеве. Также они работают в онлайне. Однако, следует отметить, что производство компании расположено в Рубежном на Луганщине.

Как прошел благотворительный аукцион: смотрите видео