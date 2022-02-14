До акції долучили багато медійних особистостей і навіть дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова. Загалом за два дні змогли зібрати 617 тисяч гривень.
Більше деталей Відомі люди Львова та Києва стануть консультантами: Dodo Socks організував надважливу ініціативу
Думали, що зберуть менше
Під час аукціону в Dodo Socks можна було не лише придбати продукцію компанії, а й поспілкуватися з відомими людьми Львова та Києва. Вони в цей день приміряли на себе роль звичайних консультантів магазинів.
Благодійна акція від компанії Dodo Socks / Фото ZAXID.NET
Хто ще долучився до акції:
- Сашко Горонді;
- Майл Щур;
- Фоззі;
- Діма Малєєв;
- Максим Щербина;
- Сергій Майдуков;
- Альберт Цукренко;
- Тарас Стадницький;
- Володимир Андрєєв та багато інших.
Благодійна ініціатива та її учасники / Фото Dodo Socks
Збір коштів уже наразі закритий. Проте можна вважати, що акція пройшла успішно. Адже організатори хотіли зібрати менше грошей – пів мільйона гривень.
Як відбувся благодійний аукціон: дивіться відео