До акції долучили багато медійних особистостей і навіть дружина мера Львова Катерина Кіт-Садова. Загалом за два дні змогли зібрати 617 тисяч гривень.

Більше деталей Відомі люди Львова та Києва стануть консультантами: Dodo Socks організував надважливу ініціативу

Думали, що зберуть менше

Під час аукціону в Dodo Socks можна було не лише придбати продукцію компанії, а й поспілкуватися з відомими людьми Львова та Києва. Вони в цей день приміряли на себе роль звичайних консультантів магазинів.

Благодійна акція від компанії Dodo Socks / Фото ZAXID.NET

Хто ще долучився до акції:

  • Сашко Горонді;
  • Майл Щур;
  • Фоззі;
  • Діма Малєєв;
  • Максим Щербина;
  • Сергій Майдуков;
  • Альберт Цукренко;
  • Тарас Стадницький;
  • Володимир Андрєєв та багато інших.

Відомі люди Львова та Києва стануть консультантами: Dodo Socks організував надважливу ініціативу
Благодійна ініціатива та її учасники / Фото Dodo Socks

Збір коштів уже наразі закритий. Проте можна вважати, що акція пройшла успішно. Адже організатори хотіли зібрати менше грошей – пів мільйона гривень.

Як відбувся благодійний аукціон: дивіться відео