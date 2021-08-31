Школярі Львівської МТГ можуть не платити за проїзд: які умови

Вже 1 вересня у львівських школах розпочнеться новий навчальний рік. Усі школярі міської територіальної громади можуть безкоштовно їздити в громадському транспорті, однак за однієї умови.

Львів перебуває у зеленій карантинній зоні. Тож усі школи розпочнуть навчати дітей очно.

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Школярі Львівської МТГ можуть не платити за проїзд

З 1 вересня школярі можуть не платити за проїзд в автобусах міських маршрутів. Однак є одна умова – дитина повинна показати водієві учнівський квиток або інший документ, який посвідчує статус школяра. Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що таке ж право мають й учні шкіл Львівської МТГ.

Під час навчального року всі дітки мають пільговий проїзд. Це без дискусій. Ми тепер не ділимо, тепер у нас є велика громада, тому усі мають однакові права. Діти повинні мати учнівське посвідчення,

– зазначив мер.

За його словами, пільги діють під час навчального процесу. З 2022 року у Львові вже впровадять електронний квиток. Це дасть змогу обліковувати кожен проїзд мешканця Львівської МТГ.

"І це буде набагато простіше, система все буде робити автоматично", – підсумував Садовий.

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