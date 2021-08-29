Шукали увесь день: у Львові з лікарні після трепанації черепа втекла пацієнтка

У Львові з лікарні втекла пацієнтка, якій напередодні зробили трепанацію черепа. Жінку увесь день розшукувала донька, поки її не знайшов поліцейський.

Правоохоронець побачив жінку із забинтованою головою на вулиці й вирішив до неї підійти. Та розгубилася. Поліцейський зателефонував на гарячу лінію "102", де йому розповіли, що цю жінку шукають увесь день.

Цікаво Посварилась з мамою та втекла: на Херсонщині знайшли дівчинку, яку шукали 2 доби

Жінка була розгубленою

Опісля дзвінка в поліцію, правоохоронець Костянтин Сухарев залишився поруч із жінкою та чекав на приїзд її доньки. Оскільки на вулиці було холодно, небайдужі люди принесли жінці одяг.

Донька пацієнтки забрала її назад до лікарні, адже вона перенесла трепанацію черепа. Як і чому втекла – невідомо.

Текст публікації Патрульної поліції

Трепанація черепа – важка операція, яка дозволяє доступ до головного мозку для подальшого хірургічного втручання. Процедура є одним із найдавніших відомих способів хірургічного втручання.

Львівський ТОРівець Костянтин Сухарев під час вихідного виявив жінку, яка після складної операції втекла з лікарні

Інспектор роти тактико-оперативного реагування Костянтин Сухарев вчора увечері, перебуваючи на вихідному, побачив на вулиці Миколайчука жінку у футболці із забинтованою головою.

Він підійшов до неї, аби зрозуміти, чи вона усвідомлює свої дії. Жінка була розгубленою.

Зателефонувавши на лінію 102,, Костянтин з'ясував, що її від самого ранку шукає донька. Її мати є пацієнткою лікарні швидкої допомоги й перенесла дуже серйозну операцію — трепанацію черепа.

Допоки чекали рідних жінки, небайдужі громадяни принесли їй одяг. Донька забрала матір назад до медичного закладу і подякувала усім.

Ми дякуємо патрульному, який не пройшов повз і усім перехожим, які надалі допомагали.

Останні новини з львівських лікарень: