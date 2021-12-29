У Сибіру помер священник-місіонер УГКЦ із Львівщини: назвали причину

У регіоні Західному Сибіру, що в Росії, помер священник УГКЦ Петро Павилишин. Він народився та служив на Львівщині.

Про це повідомили на сторінці Стрийської єпархії Української Греко-католицької церкви, до якої належав священнослужитель. Чоловік пішов у засвіти 29 грудня.

Теж у цей день Помер онкохворий хлопчик Сашко з Чернівців, якого урочисто записали в поліцейські

Яка причина смерті

Zaxid.net повідомляє, що Павлишин у момент смерті перебував у місті Нижньовартовськ, де звершував душпастирське служіння. Воно в нього тривало приблизно 10 років.

Вся єпархіальна священича спільнота висловлює співчуття дружині Галині та родині померлого та в молитві просить у Господа милості й Царства Небесного для покійного ієрея Петра. Вічна йому пам'ять,

– зазначили в Стрийській Єпархії.

За попередньою інформацією, отець помер внаслідок ускладнень коронавірусу. Його невдовзі мають поховати в рідному селі Грусятичі, що на Львівщині. УГКЦ вже почала розв'язувати питання щодо перевезення тіла в Україну.

Що таке душпастирське служіння



Опіка спільнотою чи групою вірних у закладах охорони здоров'я. Також цей термін використовують для означення служіння військових капеланів.



Така практика існує в більшості розвинених країн світу. Щоб здійснювати служіння, потрібно також пройти душпастирську освіту.



Інформація взята з Опіка спільнотою чи групою вірних у закладах охорони здоров'я. Також цей термін використовують для означення служіння військових капеланів.Така практика існує в більшості розвинених країн світу. Щоб здійснювати служіння, потрібно також пройти душпастирську освіту.Інформація взята з Вікіпедії

Інша втрата нещодавно

Вночі 22 грудня на Київщині від важкої хвороби помер лікар-доброволець Євген Васильєв. Чоловік багато років боровся з тривалою хворобою.

Його матір розповіла, що у 2014 році, після початку російської агресії, він одразу вирішив піти на фронт. Проте його не приймали військкомати й пояснювали це хворобою. Чоловік все ж потрапив на Донбас у складі Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова

Зауважте – Bihus.Info спростували міфів про COVID-19: дивіться відео

Читайте повний текст допису Стрийської Єпархії УГКЦ:

Упокоївся у Бозі священник Стрийської єпархії о. Петро Павлишин

29 грудня 2021 року, відійшов у вічність священник Стрийської єпархії о. Петро Павлишин, який звершував душпастирське служіння в Росії. Преосвященний владика Тарас Сеньків, єпарх Стрийський, владика Богдан Манишин, єпископ-помічник та вся єпархіальна священича спільнота висловлюють співчуття дружині Галині та родині померлого і в молитві просять у Господа милості й Царства Небесного для покійного ієрея Петра. Вічна йому пам'ять!