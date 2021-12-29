Об этом сообщили на странице Стрыйской епархии Украинской греко-католической церкви, к которой принадлежал священнослужитель. Мужчина ушел в мир иной 29 декабря.
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Какова причина смерти
Zaxid.net сообщает, что Павлишин в момент смерти находился в городе Нижневартовск, где совершал пастырское служение. Оно у него продолжалось примерно 10 лет.
Все епархиальное священническое сообщество выражает соболезнования жене Галине и семье умершего и в молитве просит у Господа милости и Царства Небесного для покойного иерея Петра. Вечная ему память,
– отметили в Стрыйской Епархии.
По предварительной информации, отец скончался в результате осложнений коронавируса. Его вскоре должны похоронить в родном селе Грусятичи Львовской области. УГКЦ уже начала решать вопрос о перевозке тела в Украину.
Что такое пастырское служение
Опека сообществом или группой верующих в учреждениях здравоохранения. Также этот термин используется для определения служения военных капелланов.
Такая практика существует в большинстве развитых стран мира. Чтобы совершать служение, нужно также пройти пастырское образование.
Информация взята из Википедии
Другая потеря недавно
Ночью 22 декабря в Киевской области от тяжелой болезни скончался врач-добровольец Евгений Васильев. Мужчина много лет боролся с продолжительной болезнью.
Его мать рассказала, что в 2014 году после начала российской агрессии он сразу решил уйти на фронт. Однако его не принимали военкоматы и объясняли это болезнью. Мужчина все же попал на Донбасс в составе Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова.
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Читайте полный текст сообщения Стрыйской Епархии УГКЦ:
Упокоился в Боге священник Стрыйской епархии о. Петр Павлишин
29 декабря 2021 года, отошел в вечность священник Стрыйской епархии о. Петр Павлишин, совершавший пастырское служение в России. Преосвященный владыка Тарас Сенькив, епарх Стрыйский, владыка Богдан Манишин, епископ-помощник и все епархиальное священническое сообщество выражают соболезнования жене Галине и семье умершего и в молитве просят у Господа милости и Царства Небесного для покойного иерея Петра. Вечная ему память!