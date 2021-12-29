Сердце Саши перестало биться 29 декабря. О его смерти сообщила основательница благотворительной организации "Город добра" волонтер Марта Левченко.

Что было раньше Полицейские в Черновцах "взяли на службу" онкобольного мальчика и осуществили его мечту

Маленький ангел Саша… Теперь у небес будет свой полицейский. Наш любимый защитник "Города добра"... Будем помнить и любить тебя всегда,

– написала Левченко.

Посвящение Саши в полицейские

У 10-летнего мальчика из Черновцов обнаружили рак четвертой стадии – у Саши была опухоль головного мозга с метастазами. Диагноз ему был поставлен еще несколько лет назад.

Специалисты ранее заявляли, что помочь Сашке уже не могут, поэтому они решили не мучить его в больнице, поскольку не видели в том смысла. Волонтеры "Города добра" решили приложить все усилия, чтобы наполнить радостью его последние дни.

Из-за болезни Саша не мог говорить, а потому общался с волонтерами с помощью графического планшета, на котором он писал. Прошлой зимой его спросили, что сделало бы его счастливым и заставило улыбнуться. Саша написал "полиция", поскольку правоохранители были его кумирами.

Для 10-летнего Саши сшили именную форму со спецжитоном. Затем к нему в гости пришли 80 стражей порядка из Черновицкой и Ивано-Франковской областей, которые торжественно записали его в свои ряды. Мальчик тогда даже совершил свое первое патрулирование.

Онкобольного Сашу записали в ряды полицейских: трогательное видео